L'Audiència de Barcelona ha absolt una mare acusada de maltractar el nadó de 15 dies de vida el maig del 2018 al seu domicili de Vilanova del Camí (Anoia), en no quedar provada la seva autoria.

El ministeri públic demanava 25 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa que va deixar el nadó en "estat crític amb greus seqüeles", 7 anys més de llibertat vigilada i la retirada de la pàtria potestat sobre la nena, que no estava sota la seva custòdia en el moment de la celebració del judici, el mes de novembre passat.

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia va sostenir que la mare va agafar la seva filla acabada de néixer del llit on ella mateixa l'havia deixat i que "va utilitzar la força suficient contra ella, picant-la i llençant-la a terra" amb "la intenció d'acabar amb la seva vida".

L'acusació particular exercida per la Generalitat va demanar també per a la dona set anys de presó, per temptativa d'assassinat, encara que rebaixat en dos graus, en considerar que la nena va caure a terra però que la progenitora va actuar de forma negligent, sacsejant probablement la nena en un context de nervis, malgrat ser una mare experimentada i sabent que això podria provocar-li la mort o lesions greus.

La defensa de l'acusada, per part seva, ha demanat l'absolució en considerar que les lesions de la menor van ser conseqüència d'un accident en què podria haver-hi implicació de l'altre fill de la presumpta autora i germà del nadó, un nen de tres anys que els seus familiars han definit al judici com a molt mogut.

En una sentència, a la qual ha tingut accés Efe, la secció 20 de l'Audiència de Barcelona ha absolt la dona, perquè considera que no ha quedat acreditat com el nadó va caure a terra des del llit de l'habitació de matrimoni, en la qual en aquell moment també hi havia l'altre fill de la dona.

Per a la sala, "l'únic" que ha quedat acreditat és que la criatura va patir "gravíssimes lesions", però sense que s'hagi pogut provar ni la manera com es van produir aquestes lesions ni qui les va causar.

La sentència addueix que no ha quedat provada l'autoria dels fets perquè l'acusada va negar al judici haver maltractat el nadó, perquè les altres dues dones que eren a l'habitatge, la seva mare i la seva germana, van declarar que estaven en una altra estança i que no van veure res i pel fet que es dona la "circumstància" que al pis hi havia també l'altre menor, que momentàniament va quedar fora de la vista de les tres dones.

El tribunal veu "plausible" la hipòtesi que fos l'altre fill de l'acusada el que accidentalment fos el causant de les lesions a la criatura, per la qual cosa no es pot considerar provada "fora de tot dubte" l'autoria de la mare.

A més, i d'acord amb les proves pericials mèdiques practicades, la sentència assenyala que les lesions que va patir el nadó són compatibles amb l'anomenada síndrome del nen sacsejat i que fins a set pèrits van descartar que aquestes s'haguessin produït per una caiguda vertical des del llit a terra.

En aquest punt, i una vegada que els pèrits descartessin que les lesions fossin degudes a una "caiguda vertical" des del llit, la sala recorda que diversos metges van declarar que un nen de tres anys pot sacsejar un nadó.