El conseller d'Interior inaugura el reformat parc de bombers de Solsona, que enguany compleix 40 anys

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat avui el reformat parc de bombers de Solsona. Així, s'ha posat en marxa oficialment el nou equipament després d'uns mesos de reforma donant resposta a una demanda històrica del territori, ja que fins ara el de Solsona era el parc de bombers més antic de Catalunya en què no s'havia fet cap remodelació considerable. De fet, enguany el parc compleix 40 anys. La reforma del parc suposa un 50% més d'espai respecte a l'anterior equipament, que ja havia quedat obsolet. A més, està construït amb fusta com a material més visible de l'estructura. La reforma ha tingut un cost d'1.661.445,99 euros.

Els treballs s'han executat en dues fases, amb un total de 961.24 m2 de superfície. L'edifici reformat és de planta baixa i té una superfície de 472,75 m2 en què hi ha la sala de control, dos despatxos, una sala de reunions, una aula de formació, els vestidors femení i masculí, la sala-menjador, la cuina, el rebost, tres banys, la sala tècnica de l'edifici i quatre habitacions. La distribució de totes les estances d'aquesta àrea permet una comunicació i una circulació àgil.

També s'ha construït un annex de dues plantes al costat oest, a l’esquerra de les cotxeres, amb una superfície de 247,81 m2. La planta baixa acull un gimnàs, un taller, un magatzem i la sala de neteja dels equips de protecció individual (EPI). A la planta de dalt s’hi han habilitat el magatzem dels EPAF i la sala d’armariets per als EPI. Paral·lelament també hi ha hagut una intervenció a les cotxeres, de 240.69 m2, amb una renovació completa i on només s’ha mantingut l’estructura original de les anteriors. A la façana oest s’ha incorporat una nova porxada i la façana posterior de la zona destinada a les dependències se n'ha incorporat una altra que protegeix de la climatologia adversa l’accés a la zona del menjador i de la cuina. També s’ha renovat el paviment de tot el recinte, les instal·lacions i els acabats de tot aquest espai.

El nou parc de Bombers de Solsona s'ha edificat amb elements prefabricats: panells estructurals de fusta que primer han estat treballats en un taller i, posteriorment, muntats en l'obra. Això ha permès optimitzar costos i facilitarà el manteniment de l'edifici i una fàcil reposició dels elements que es puguin malmetre. A més, millora el funcionament energètic de l'equipament. El projecte de l'obra ha seguit els criteris de consum energètic pràcticament nul derivat de directives europees i les exigències d'estalvi energètic. D'aquesta manera, la instal·lació ha rebut el nivell A d'eficiència energètica, el més alt.

Elena ha destacat que es tracta d'una "aposta molt rellevant per la ciutat i per la comarca". Sobre el nou edifici ha assegurat que "aporta un valor afegit rellevant perquè apostar per construccions d'edificis en fusta ajuda a treure combustible dels boscos i a millorar-ne la gestió". El conseller d'Interior també ha volgut valorar el paper dels bombers i dels altres agents involucrats en els incendis que van afectar aquest estiu el Solsonès. "Era una situació d'extrema complexitat que es va abordar amb molt esforç però també amb molta intel·ligència", ha dit el conseller. Elena també ha afegit que la voluntat del Departament és continuar incorporant nous agents al cos i dotar-los de més i millors recursos.

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha assegurat que amb l'ampliació i reforma del parc "es repara un greuge per al cos de Bombers de Solsona després de més de 20 anys de reivindicacions". La batlle també ha demanat que es mantinguin els efectius al parc durant l'estiu per la situació de sequera i el risc d'incendis que hi ha a Catalunya i també tenint en compte que el Solsonès és una comarca de 100.00 hectàrees de les quals més de tres quartes parts corresponen a superfície forestal i amb una orografia difícil. Finalment, Gisbert també ha destacat que ara queda pendent desencallar la construcció d'un heliport al polígon de Santa Llúcia, projecte que depèn d'Incasòl i que, ha assegurat, "ha d'estar al caure".

Durant l’any 2022, el Parc de Solsona ha intervingut en un total de 783 actuacions, entre les quals, les més recurrents han estat 390 actuacions de caràcter no urgent, 146 pràctiques i 59 salvaments. Al parc hi treballen 19 bombers funcionaris, 8 bombers voluntaris, 5 bombers EPAF, 3 Serra, i un bomber de segona activitat. En quant a vehicles, el parc disposa d’una Bomba Rural Pesant (BRP), una Bomba Forestal Pesant (BFP) i dues Unitats de Personal i Càrrega (UPC).

Adscrit en un primer moment a la Brigada de Lleida, el parc de Bombers de Solsona es va obrir el 1981. Va ser una de les primeres instal·lacions creades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, nascuda l’any anterior. En aquella primera època, el Parc es va instal·lar en les dependències del Departament d’Obres Públiques amb dos bombers professionals i una esquadra forestal, que depenia de l’Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). El personal es va repartir en dos torns; un de matí i l’altre de tarda. Aleshores a les nits el Parc estava tancat. Solsona va estrenar edifici propi el 1983; una construcció de 468 m2, que és la que tot just s’acaba de remodelar i ampliar. Coincidint amb aquesta estrena, el planter del parc es va ampliar. A partir aleshores, Solsona va comptar amb 6 bombers i un cap de parc, amb qui es van poder crear tres torns diferents.

Entre 1985 i 1994, el Parc de Solsona va ser la base d’una unitat especialitzada en espeleologia del Grup de Rescat de Muntanya (GRM), precedent de l’actual GRAE. El 1999 passà a acollir una base del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), que es va complementar un any més tard amb la creació d’una unitat dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Aquesta es va formar amb personal que provenia d’antics equips dels departaments d’Agricultura i, més tard, de Medi Ambient. El parc de Solsona va ser traspassat el 2002 a la Regió d’Emergències Centre.