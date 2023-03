Els Agents Rurals van interceptar el 22 de febrer un home mentre presumptament sostreia tòfones en plena nit en una propietat privada situada al terme municipal de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Els Mossos el van detenir coma presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força.

En el marc del dispositiu de control que els Agents Rurals duen a terme durant la temporada de la tòfona negra, els agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) van identificar l’individu mentre sortia d’una finca protegida amb mesures de seguretat amb 1,4 quilograms de tòfona negra sostrets il·legalment. Els agents rurals van procedir a denunciar-lo per la via administrativa.

Posteriorment el responsable de la finca va denunciar els fets a la comissaria de Mossos d'Esquadra i va ampliar la denúncia que ja havia presentat a final de gener. En la denúncia manifestava que durant l'últim any havia patit diversos robatoris i que calculava li haurien sostret uns 20 kg de tòfones valorades en uns 10.000 euros. La persona que hi accedia causava danys en la tanca perimetral cosa que exposava l'explotació a danys per part dels porcs senglars.

Un cop feta la inspecció a la finca, gràcies a les evidències aportades pels Agents Rurals i la pròpia víctima, els investigadors van detenir la persona denunciada, un home de 44 anys, com a presumpte responsable d'un delicte continuat de robatori amb força. El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.

Es dona la circumstància que es tracta d’un individu reincident en aquest tipus de delicte que ja havia estat denunciat per fets similars a Terol, entre d’altres províncies, l’any 2016, i pels quals va ser jutjat i condemnat.