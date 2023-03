Jutgen una dona per estafar 100.000 euros a un home ingressat a una residència de Santpedor

Una dona s'enfronta a una petició de condemna de 4 anys de presó acusada d'haver estafat 100.000 euros a un home gran que estava ingressat a una residència de Santpedor. L'encausada hauria aprofitat la relació d'amistat que tenia amb la víctima per enganyar-lo i obtenir beneficis econòmics.

Els fets van començar el 8 de novembre de 2018. L'acusada, aprofitant que la víctima li tenia confiança, va aconseguir que li fes una transferència de 70.000 euros fent-li creure que faria servir els diners per comprar un immoble. Tot i això, l'encausada mai va tenir aquesta intenció i es va quedar els diners, segon apunta l'escrit de fiscalia.

Posteriorment, ja al febrer del 2019, l'acusada va utilitzar les claus bancàries electròniques de la víctima per fer-se dues transferències de 7.000 i de 23.000 euros sense el seu consentiment. Això ho va fer mentre l'home es trobava ingressat a la residència l'Onada de Santpedor. Així, en total l'encausada va obtenir 100.000 euros de la víctima de forma il·lícita.

Per aquests fets la fiscalia demana una pena de 4 anys de presó per un delicte continuat d'estafa. També exigeix que s'imposi una multa de 10 euros diari durant un any i de tornar els 100.000 euros que havia estafat a la víctima en concepte de responsabilitat civil. El judici està previst que es celebri el proper dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona.