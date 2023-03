L'arribada de divuit efectius dels Mossos d'Esquadra a l'Àrea Bàsica Policial de la Seu d'Urgell ara fa un any, que va suposar un increment d'un 45% de la plantilla, ha contribuït a augmentar la resolució de casos de fets delictius en més d'un 30%. Així ho ha dit aquest divendres des de la capital alturgellenca el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, on ha presentat el projecte de millora d'eficiència energètica en aquesta comissaria i set més d'arreu de Catalunya. En el cas de la seu de la Regió Policial Pirineu Occidental, les actuacions suposen una inversió de 347.076,54 euros amb l'objectiu de poder reduir la despesa en un terç. Aquestes inclouen canvis d'enllumenat, revisió de tancaments i instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Elena ha recordat l'aposta que va fer el departament per incrementar els efectius policials a la Seu d'Urgell i ha dit que gràcies a aquest creixement els fets delictius que es produeixen a la capital alturgellenca estan "molt per sota" de la mitjana catalana. També ha indicat que una part dels mossos que s'estan formant i els de les pròximes convocatòries, que sumaran més de 2.000 d'aquí a dos anys i mig, estaran destinats a aquesta comissaria.

Pel que fa les reformes que busquen la millora de l'eficiència de l'edifici, el conseller ha assegurat que la lluita contra el "malbaratament energètic" és una de les prioritats del Govern, tant des del punt de vista de l'estalvi econòmic com per la reducció de la "petjada ambiental". A més, ha indicat que aquestes actuacions també impliquen una millora de les condicions de treball i d'estada per als usuaris.

Concretament, es durà a terme una instal·lació fotovoltaica amb un autoconsum de 20kw i la substitució del sistema enllumenat actual per sistema LED. Això permetrà un major estalvi energètic, una vida útil més llarga, un confort lumínic òptim i un menor risc d'incendi. Alhora, també es preveu la substitució de fusteries exteriors per aconseguir el filtratge de la radiació solar i el trencament de pont tèrmic.