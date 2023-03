Un home de 35 anys, ferit greu i evacuat en helicòpter en l'incendi d'una habitació a Cardona

Aquest dissabte al matí s'ha produït un incendi a l'habitació d'un domicili de Cardona, a la carretera del Miracle, que ha resultat amb l'únic ocupant, un home de 35 anys, ferit greu. L'han hagut d'intubar i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

L'avís de l'incendi s'ha donat a les 9 del matí i deu minuts. En concret, s'ha cremat l'habitació del pis situat a la planta baixa d'un edifici de tres plantes.

Fins al lloc dels fets hi han anat tres dotacions dels bombers. A banda de l'habitació, han quedat afectats mobles situats a prop d'aquesta cambra. Quan hi han arribat els efectius només hi quedava brasa, ja no hi havia foc. L'únic ocupant en aquells moments és l'home que ha resultat ferit greu i ha estat portat al Moisès Broggi.

Per altra banda, al carrer de la Ciutadella d'Alp, ahir a la nit també es va produir un incendi que va cremar totalment un pis i va obligar a evacuar les vuit persones que hi havia a l'edifici, amb planta baixa més tres pisos i un àtic.

Una persona, la inquilina del pis incendiat, el segon primera, que va resultar amb cremades lleus als dits, i quatre persones més que van inhalar fum, van ser traslladades a l'hospital, segons informació dels bombers que, durant l'evacuació, van rescatar amb l'autoescala dues persones que s'havien refugiat al terrat.

La inquilina de l'habitatge va tenir un atac d'angoixa i va fer falta demanar l'assistència del psicòleg. Malgrat que el pis va quedar totalment cremant, l'incendi no va afectar l'estructura de l'edifici. L'avís es va donar a les 11 de la nit i l'incendi va quedar extingit del tot a 3/4 de 2 de la matinada. Hi van anar onze dotacions dels bombers.