Dos homes i una dona, de 48, 49 i 25 anys, van ser detinguts el passat 27 de febrer pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors de deu delictes de robatori amb força a interior de domicili, un delicte robatori amb violència i intimidació, un delicte d'estafa i pertinença a grup criminal. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta el passat mes de febrer arran d'una sèrie de robatoris amb força en domicilis de la comarca de l'Anoia.

Durant el decurs de la investigació, els mossos van esbrinar que els lladres sempre perpetraven els robatoris amb el mateix modus operandi. Actuaven al matí i en blocs de pisos amb fàcil accés a través de carreteres, fet que els facilitava una fugida ràpida. Un cop al lloc entraven a tots els pisos de la mateixa planta amb el mètode conegut com a "bec de lloro", el qual consisteix amb l'extracció del bombí del pany de la porta d'entrada.

Detenim 3 persones per 10 robatoris a domicilis arreu de Catalunya. La investigació es va iniciar a l'Anoia arran d'una sèrie de robatoris amb el mètode bec de lloro. Els detinguts guardaven com a trofeu anelles dels bombins que havien esbotzat https://t.co/lOptfcCKrt pic.twitter.com/OEkPAXUFz7 — Mossos (@mossos) 6 de marzo de 2023

El grup, format per tres persones, presumptament va cometre els delictes a les poblacions d'Igualada, Vilanova del Camí, Terrassa, Ripollet, Mataró i Vilanova i la Geltrú.

El passat 27 de febrer es van localitzar i detenir tres dels presumptes lladres a Terrassa. L'endemà, els mossos van fer tres entrades en tres domicilis de Badalona, on es van localitzar múltiples objectes sostrets i joies, així com eines i estris per poder cometre robatoris. També se'ls va localitzar un equip analitzador de metalls preciosos per separar les joies d'or de les de bijuteria. A més d'una cinquantena d'anelles dels interiors dels bombins esbotzats que guardaven com a trofeus.

La investigació continua oberta ja que podrien estar implicats en altres robatoris degut a la gran quantitat d'objectes recuperats. Els detinguts van passar el dia 2 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada, el qual va decretar ingrés a presó per tots tres.