Quatre homes d'edats compreses entre els 20 i els 29 anys van ser detinguts el dijous 23 de febrer pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un de defraudació de fluid elèctric. Els homes estaven relacionats amb un cultiu de marihuana amb gairebé 900 plantes situat a Sant Esteve Sesrovires.

La investigació es va iniciar al mes de novembre quan els investigadors van detectar una nau industrial a Sant Esteve Sesrovires, sense activitat coneguda, amb moviment de persones i de vehicles que portaven material utilitzat habitualment per instal·lar una plantació de marihuana. Així mateix, els tècnics de la companyia elèctrica van estimar que el consum d'aquesta nau era molt superior al de l'activitat d'una empresa.

El dijous 23 de febrer es va realitzar l'explotació de la investigació. A l'interior de la nau es va localitzar una complexa instal·lació de marihuana, dividida en dues estances i una zona específica on les persones investigades feien vida al seu interior, motiu pel qual es va aturar l'entrada i escorcoll. També es va detenir les quatre persones investigades per un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Finalment, sota la tutela del jutjat en funcions de guàrdia es va realitzar l'entrada i escorcoll al matí del dia següent, on s'hi van localitzar gairebé 900 plantes de marihuana en avançat estat de floració i es va desmantellar tota la instal·lació. Els investigadors estimen que els cabdells que hauria produït la plantació arribaria a un pes de 600 quilograms.

Posteriorment, els agents van comprovar que un dels arrestats tenia una ordre de detenció emesa per les autoritats d'un país de la Unió Europea per fets delictius comesos al seu territori. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la llibertat amb càrrecs per a tres dels arrestats i l'ingrés a presó per l'home amb una ordre europea de detenció.