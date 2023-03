Malén Ortiz tenia 15 anys quan va desaparèixer, el 2 de desembre de 2013. Aquella tarda de dilluns, Malén anava amb el seu patinet verd cap a casa del seu xicot, a Son Ferrer, a Mallorca. Mai va arribar. Una nova pista sobre el que li ha pogut passar ha permès a la Guàrdia Civil i al jutjat reobrir el cas i reprendre la seva cerca, segons ha sabut Cas Obert. Els investigadors, amb ajuda d'especialistes en localització de persones, segueixen aquesta nova pista i rastrejaran una finca pròxima al lloc on la noia va desaparèixer fa ja nou anys i tres mesos.

L'últim dia que la van veure, Malén va ser a l'institut a Santa Ponça i després va agafar l'autobús per anar a veure al seu xicot, Dani. Anava escoltant música i es va passar una parada. Es va baixar en una zona coneguda com la rotonda dels pirates, a Magaluf. Va seguir des d'allà en direcció a casa de la seva parella.

La càmera d'un viver

De camí, una càmera de seguretat d'un viver a sa Porrassa va captar la seva imatge, sola, amb el seu patinet, a les 15.51 hores. La següent càmera de seguretat de la zona, a uns 500 metres de distància, ja no va gravar la noia. Alguna cosa va passar en aquell mig quilòmetre. I mai més s'ha sabut d'ella. La seva mare, Natalia, no ha deixat de buscar-la i de demanar ajuda.

Ara, els investigadors de la Guàrdia Civil registraran una finca pròxima al lloc on va desaparèixer la noia. Una confidència els ha portat fins allà, com un possible lloc d'interès per saber què li va passar a Malén. El trajecte des del qual es va baixar de l'autobús fins a la casa del seu xicot està ple d'habitatges, finques i una gasolinera.

Molestava a noies joves

En tots aquests anys, els investigadors han interrogat a una desena de sospitosos i registrat diversos llocs, en aquesta zona i també a Santa Ponça. La policia va investigar un veí que vivia en una casa de camp prop d'on va desaparèixer la nena. Diversos testimonis l'acusaven de molestar i dir obscenitats a noies molt joves. La seva casa i els terrenys més pròxims van ser registrats a consciència a la recerca de pistes sobre Malén Ortiz. Sense resultat.

Bussejadors de la Guàrdia Civil van rastrejar també llavors els llacs d'un camp de golf pròxim i els penya-segats de la costa. Desenes d'agents, policies locals, bombers, especialistes en rescats de muntanya… la van buscar per les zones boscoses pròximes. Ni una pista.

En una entrevista el mes de desembre passat, Natalia Rodríguez, la mare de Malén Ortiz, demanava ajuda: "No vull viure sempre com la mare d'una nena desapareguda… Malén era tossuda, adolescent, però molt madura. No va empassar-se-la la terra. Sens dubte va haver de marxar amb algú. Hi ha un culpable o culpables de la seva desaparició". Nou anys i tres mesos després, la cerca de Malén, l'anomenada 'Operació Vans', en al·lusió a la marca de les seves sabatilles favorites, continua.