Roben i utilitzen el canal d’una youtuber manresana per estafar

Fina Arnau és una manresana que es dedica a penjar vídeos a Youtube sobre estètica i moda. Des de feia més de 10 anys, Arnau centrava els seus esforços en el seu canal, Josenna Canal, i en fer créixer la seva comunitat de seguidors. Tot i això, aquest desembre li van robar el seu compte de Youtube per intentar enganyar els gairebé 60.000 seguidors que tenia per tal que invertissin en criptomonedes. Així, tot d’una, Arnau va perdre la seva feina i es va veure obligada a començar pràcticament des de zero.

«Em va arribar un correu d’una de les marques que coneixia i que m’oferia col·laborar amb ells, però quan vaig clicar m’ho van robar tot», explica Fina Arnau sobre el moment en què va perdre el compte. «Suposo que els van hackejar el compte o es feien passar per ells, no ho sé», apunta. En els minuts següents, els seguidors de Josenna Canal van veure un vídeo que no era gens semblant al que solien veure al canal i que ja no està disponible a la plataforma. Segons explica Arnau, en el vídeo hi apareixien suposats experts inversors i figures públiques com Elon Musk i animaven a invertir en criptomonedes a través d’un enllaç concret. El vídeo va arribar a tenir 10.000 visualitzacions fins que el canal va desaparèixer.

No era la primera vegada que la youtuber manresana era víctima del robatori del seu canal. La primera vegada va ser el 2019, però en aquella ocasió va aconseguir recuperar-lo sense més problemes. Ara, a més del canal de Youtube, Arnau també ha perdut el correu electrònic que hi tenia vinculat i a través del qual atenia les consultes dels seguidors o tenia contactes amb les marques.

La pèrdua del canal de Youtube no només implica començar de zero, sinó també la pèrdua del contacte amb les marques. Youtubers com la Fina Arnau, a més d’obtenir guanys econòmics a través de les visites dels seus vídeos, també n’obtenen de les col·laboracions amb marques. Com més seguidors tinguis millors ofertes pots obtenir. Per aquest motiu, la pèrdua del canal també comporta una pèrdua econòmica més important que la de les simples visites.

Tot i que desisteix de recuperar el canal per les complicacions que hi posa la plataforma, la youtuber manresana ha creat el canal Josenna per continuar amb la seva activitat habitual. En tres mesos ha aconseguit més d’11.000 seguidors, encara lluny dels gairebé 60.000 que tenia. Si fos un compte personal encara, però quan es tracta de la teva feina toca bastant més els nassos», lamenta Arnau.

La primera vegada que li van robar el compte, la manresana va acudir als Mossos d’Esquadra amb la intenció de denunciar els fets, però finalment no ho va fer. «Em va atendre un agent que era especialista en delictes informàtics i em va dir que ho tenia molt malament i que segurament no valia la pena que posés una denúncia. De fet em va explicar que a ell li havien robat el correu electrònic i tampoc l’havia pogut recuperar», explica Arnau que simplement va deixar constància que ella no era la responsable del què es publiqués al seu canal des d’aquell moment.