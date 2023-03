Unió de Pagesos demana al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una compensació justa pels treballs amb maquinària agrícola que ajudin a les tasques d'extinció d'incendis forestals, ja que, en el cas de les feines requerides en l'incendi del Pont de Vilomara l'estiu passat, l'import assignat per les feines dels tractors que van llaurar les franges de seguretat "és molt insuficient". El sindicat considera que, tot i el compromís de la consellera Teresa Jordà per compensar aquestes tasques, el Departament no ha tingut en consideració la implicació de la pagesia i les ADF, que van posar en risc la seva integritat física i van exposar la seva maquinària, imprescindible per fer la seva feina, a patir danys.

Per a Unió de Pagesos, l'informe de valoració econòmica dels danys realitzat pel gabinet tècnic del Departament que s'ha utilitzat per assignar els imports no s'ajusta a la realitat dels costos actuals i amb prou feines arriben a cobrir el cost del combustible, que pot arribar fàcilment als 28 litres/ha. Així mateix, el càlcul de la Responsabilitat patrimonial pels danys econòmics ocasionats per la mobilització i posada a disposició de maquinària agrícola requerida és insuficient i molt per sota del que s'hauria de compensar per aquestes feines de risc elevat, considera el sindicat. A més, cal sumar-hi el treball en condicions extremes de calor, conats de foc i marges incendiats que escurcen significativament la vida útil dels pneumàtics, motors i els seus components.

Per tot això, Unió de Pagesos reclama una revisió urgent dels imports, i que s'incrementi a 50 euros l'hora el preu -sense mà d'obra- pels tractors sobre pneumàtics de 70 a 90 CV de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 2,4 a 3,19 m. El sindicat entén que l'import actual, de només 26,03 euros l'hora, dificultarà la mobilització de voluntaris en els incendis forestals, que ja es fan sense cobrir els costos de mà d'obra perquè la finalitat és la d'ajudar els serveis d'extinció en les tasques que es hi encomanin.

Unió de Pagesos recorda el context d'important pujada dels preus de l'energia i d'inflació, que no només afecta l'encariment del combustible consumit, sinó tots els costos que requereix tenir la maquinària a punt per poder actuar, revisions, reparacions, assegurances, ITV, etc.; per tant, demana una compensació que cobreixi les actuacions que es realitzin en aquestes tasques.

Cal recordar que les tasques de llaurar amb tractor són les més sol·licitades durant els incendis forestals i que per això és important cobrir els costos reals d'aquesta feina. Si es mantenen els preus proposats es corre el risc de desmobilitzar la pagesia i les ADF que estan disposades a col·laborar en la prevenció i extinció d'incendis.

El sindicat entén que la situació pel risc d'incendis forestals és preocupant, i que cal garantir que tots els recursos estiguin disponibles, sobretot tenint en compte l'alta probabilitat que s'hagi de fer front als focs una altra vegada l'estiu que ve.