Quatre homes, d'entre 26 i 37 anys, van ser detinguts l'1 de març com a presumptes autors de sis delictes de robatori amb força i falsificació de document públic. Els Mossos d'Esquadra els van detenir la setmana passada per haver robat objectes valorats en més de 180.000 euros de l'empresa Grup Via, situada a Sant Fruitós de Bages.

El passat 27 de febrer els mossos van rebre la denúncia de diversos robatoris en una empresa de Sant Fruitós de Bages. A principis de febrer els responsables de l'empresa van trobar a faltar material emmagatzemat a l'interior d'una de les naus. Després de revisar les càmeres de videovigilància van observar que en els últims dies els hi havien entrat a robar diverses vegades. Els mossos van iniciar una investigació i van observar, a través de les imatges de de les càmeres, que els lladres forçaven la porta del moll de càrrega i tot seguit accedien a l'interior amb una furgoneta. Un cop dins agafaven un transpalet i carregaven els palets amb els objectes que volien sostreure. El preu de venda al públic de tot el material robat ascendia a 183.139 euros. El dia 1 de març, pels volts de les sis del matí, els mossos van dur a terme un dispositiu a la zona on es troba l'empresa. Minuts després, els agents van detectar una furgoneta que concordava amb la descripció del vehicle utilitzat en els robatoris. Aquesta es va dirigir fins a l'empresa i va estacionar en un dels molls de càrrega. Tot seguit cinc persones van sortir de l'interior, i mentre una d'elles vigilava, les altres intentaven forçar la porta d'accés. Quan els agents s'hi van apropar tots ells van fugir corrent en diverses direccions, però els agents en van poder interceptar i detenir quatre. Els detinguts van passar el 2 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta per tal de localitzar l'altre implicat.