Tres miners han mort aquest matí a l'interior de la mina de Súria en un despreniment que els ha atrapat, segons confirmació del cos de bombers. L'incident ha tingut lloc a uns 900 metres de profunditat i en un primer moment hi han intervingut els serveis de rescat de la mateixa empresa. Seguidament, s'hi han incorporat dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra, que han estat alertats a quarts de 9.

El Serveis d'Emergències Mèdiques té al lloc dues ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, i un equip de psicòlegs per atendre companys i familiars.

S’han activat vuit dotacions de bombers. Els cossos d’emergències valoren ara com executar el rescat dels cossos. Per la seva part, els Mossos d’Esquadra han activat l’equip de muntanya, la unitat canina i la de subsòl. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues unitats terrestres, dos helicòpters medicalitzats i l’equip de psicòlegs per atendre companys i familiars davant de la gravetat de l’accident.

L'activtat a la mina, aturada completament

L'activitat a la mina, com es habitual en els cassos d'accidents mortals, ha quedat aturada totalment i els minaires que no són necessaris per al rescat dels cossos deixen les instal·lacions aquest matí en senyal de dol que, com a mínim, s'allargarà 24h.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la seva intervenció a la sessió del Parlament de Catalunya, amb un missatge de suport a les famílies.

Els dos últims accidents mortals van tenir lloc el juny 2020 a Vilafruns

Els dos darrers accidents amb treballadors mort a les mines d'ICL va tenir lloc el juny del 2020, en tres setmanes de diferència entre l'un i l'altre. Pau Camp, manresà de 45 anys i fill del compositor Manel Camp, va perdre la vida el 4 de juny a Vilafruns, a Balsareny, en caure-li a sobre una placa rocosa de grans dimensions, el que es coneix com un llis.

El dia 25 del mateix mes, Ángel Mielgo Raposo, de 55 anys i veí de Puig-reig, va morir sorprès per un despreniment. El sinistre es va produir a la cinta transportadora de la mina, que es va desprendre.

Reculant més enrere, el 2015, a Vilafruns mateix, el navassenc Sergi Font Vilardell, va perdre la vida als 26 anys mentre feia tasques de manteniment en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on es trobava.