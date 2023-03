Oscar Molina, nascut a Sant Joan de Vilatorrada; Victoriano Pineda, d'Alacant i Daniel Álvarez, de Colòmbia, han mort aquest dijous en un despreniment que els ha atrapat a la mina de Cabanasses de Súria. Estaven fent una inspecció rutinària quan s'ha produït la tragèdia.

Els dos primers, d’entre 28 i 29 anys d’edat, eren treballadors de l’empresa i el tercer, de 31 anys, era becari de la UPC de Manresa i portava pocs dies treballant a la mina de Súria. El bagenc també era estudiant de la UPC i feia només 6 mesos que treballava a la mina de Súria. Pineda estava fent un doctorat en geologia a la Universitat de Barcelona. Ambdós centres han organitzat un minut de silenci en record dels joves.

Les víctimes de la tragèdia treballaven en una inspecció rutinària quan els ha sorprès la caiguda d'un llis (una roca del sostre de la galeria de grans dimensions) que els ha atrapat, tal com ha confirmat el conseller delegat d'Iberpotash, Patricio Chacana.

Els cossos sense vida han sigut rescatats aquest dijous a la tarda pel Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i la brigada de salvament de la mina després de més de deu hores de treballs de recerca. Ja al vespre, els serveis funeraris se'ls han emportat de les instal·lacions.

La defunció dels tres empleats ha estat confirmada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una compareixença davant dels mitjans aquest dijous a mitja tarda. Fins llavors, representants d'ICL i la Generalitat mostraven prudència a l'hora de confirmar les tres morts -que els serveis d'emergències donaven per segures-.

El president també ha explicat que per part de l'autoritat judicial s'obrirà una investigació i els Mossos d'Esquadra compliran amb les diligències. L'activitat a la mina, com es habitual en els cassos d'accidents mortals, ha quedat aturada totalment. En el moment de l'accident hi havia 200 persones a l'interior de la infraestructura.

L'últim control a la mina va ser fa tres setmanes

El president ha explicat que per part de l'autoritat judicial s'obrirà una investigació i els Mossos d'Esquadra compliran amb les diligències. Així ho ha explicat també el conseller Roger Torrent, que ha afegit que la mina d'ICL està sotmesa a controls periòdics per part del Departament d'Empresa i Treball i que "l'últim va ser fa tres setmanes, el febrer passat, sense cap expedient obert".ac

L'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha dit que estan consternats pel fet i ha destacat la relació del municipi surienc amb les mines. L'Ajuntament decretarà dos dies de dol pels fets. Coberó ha explicat que l'últim accident mortal a la mina de Súria va ser fa 10 anys i no ha volgut fer cap valoració sobre la seguretat de les instal•lacions fins que acabi la investigació.