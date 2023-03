La fiscalia reclama dos anys i deu mesos de presó, deu anys d’inhabilitació i una multa de 9.500 euros per a Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona i candidat del PP a les pròximes eleccions municipals, per un presumpte delicte continuat de prevaricació, des d’administrativa fins a urbanística i ambiental, a l’haver tolerat la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil a la comissaria de la Guàrdia Urbana d’aquesta localitat que no disposaven de llicència i eren presumptament il·legals, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7.

L’octubre del 2021, el jutge d’instrucció va concloure la investigació i va considerar que hi havia indicis contra altres persones, des de regidors fins a alts càrrecs, entre ells, Oriol Lladó, d’ERC, que va ser regidor d’urbanisme amb la llavors alcaldessa i ara també alcaldable Dolors Sabater, i Miguel Jurado, exregidor de seguretat ciutadana durant el primer mandat d’Albiol. L’acusació pública inclou aquests i també tres investigats més en el seu escrit.

Les antenes, propietat de Vodafone i Telefónica, suposadament van operar sense cap llicència entre el 2012 i el 2018, quan aquestes companyies les van desmuntar. En aquell període, l’Ajuntament de Badalona, segons les indagacions, va deixar d’ingressar uns 17.500 euros en impostos que les empreses havien d’haver abonat per ocupar un espai públic com és una comissaria. La fiscalia sol·licita aquesta quantitat de diners com a responsabilitat civil.

Sense llicència

Els aparells requerien, segons la normativa vigent, una llicència urbanística i ambiental que no es va arribar a demanar i, per tant, no es va concedir. A més, el Pla general metropolità de Barcelona estableix que una instal·lació d’aquestes característiques no podia ocupar un equipament nou com eren en aquell moment les dependències de la policia local de Badalona, situades en una zona elevada de la perifèria de la ciutat coneguda com el turó d’en Caritg.

En la interlocutòria de conclusió de la instrucció, el jutge indicava que «no consten sol·licituds formals, ni cap expedient administratiu urbanístic, ambiental o tributari». El togat lamentava que dues empreses «amb ànim de lucre» haguessin ocupat un espai públic sense que aquesta instal·lació hagi revertit en la població a través del pagament d’un impost. El consistori va xifrar aquest cànon en 617 euros en sis anys, tot i que l’Oficina Antifrau de Catalunya l’eleva fins als 17.448 euros.

Competències en urbanisme

Quan es van instal·lar les antenes, Albiol complia el seu primer mandat al capdavant de l’alcaldia i tenia atribuïdes les competències en urbanisme. És a dir, tenia la facultat d’atorgar llicències d’obra i ambientals i resoldre expedients. El que va ser alcalde va tenir coneixement de la situació de les antenes, segons el jutge, des de l’agost del 2012, quan va ser informat pels representants del sindicat policial SFP. Des d’aleshores, va argumentar el togat, «no consta» que Albiol fes cap gestió per retirar aquests aparells.

En la seva declaració com a investigat, Albiol va al·legar que va conèixer l’assumpte «quatre o cinc anys després» a través dels mitjans de comunicació, perquè, segons la seva versió, «no forma part de les funcions de l’alcalde controlar on s’instal·len les antenes», malgrat que ja durant el seu primer mandat, entre els anys 2011 i 2015, ostentava les competències d’urbanisme i d’atorgament de llicències. La instal·lació d’aquestes antenes va provocar queixes dels veïns i de la policia local.