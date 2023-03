Les instal·lacions de la mina de Cabanasses, on aquest matí han perdut la vida tres persones, passaven controls periòdicament i la última revisió feta pels inspectors de Mines de la Generalitat va ser fa tres setmanes. Així ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en una roda de premsa des de les instal·lacions d'ICL a Súria, en la qual també ha explicat que en aquesta darrera visita a la mina, no es va obrir cap expedient.

L'accident ha tingut lloc a primera hora del matí. En aquell moment, segons ha explicat Torrent, s'han activat dos inspectors del departament per estudiar les causes del despreniment, que encara es desconeixen.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva banda, ha confirmat que en l'accident hi ha hagut tres persones implicades i, tot i que en un principi el mateix Govern havia informat de tres víctimes mortals, Elena ha apuntat que a 2/4 de 2 del migdia encara no s'havien pogut certificar les morts. De fet, els professionals del SEM encara no havien pogut accedir al lloc dels fets ja que l'accés és complicat, i les tres víctimes continuaven dins de la mina.

L'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha dit que estan consternats pel fet i ha destacat la relació del municipi surienc amb les mines. L'Ajuntament decretarà dos dies de dol pels fets. Coberó ha explicat que l'últim accident mortal a la mina de Súria va ser fa 10 anys i no ha volgut fer cap valoració sobre la seguretat de les instal•lacions fins que acabi la investigació.