Sentit minut de silenci a la UPC de Manresa. Un minut gairebé sense respir, en record per les tres víctimes mortals de l'accident que aquest matí de dimarts ha tingut lloc a les galeries del pou Cabanasses de la mina de Súria d'ICL. Dues de les persones mortes eren encara alumnes de postgrau de l'Escola Politècnica de Manresa. Un ja estava contractat per l'empresa, però encara seguia els estudis de postgrau, l'altre estava a la mina a través d'un contracte de pràctiques pel conveni que tenen ICL i la UPC.

Només el pas de vehicles per la transitada avinguda de les Basses de Manresa trencava el silenci. El dolor es veia reflectit en el rostre de professors i alumnes. Algunes llàgrimes i abraçades. Pere Palà, director del centre educatiu, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del regidor d'Universitats, Josep Gili, a 2/4 de 2 s'han situat davant de l'accés a la universitat i al seu voltant s'ha format una àmplia rotllana de professors i alumnes. Els 60 segons de silenci s'han acabat amb un aplaudiment.

Després del minut de silenci, Pere Palà va agrair l'assistència a professors i alumnes i va expressar el condol a les famílies i amics dels tres morts. De moment, l'escola mantenia l'activitat aquest matí. Marc Aloy, per la seva banda, ha destacat el risc del treball a les mines i els més de 80 anys de l'Escola de Mines. "Estem colpits i consternats" per l'accident, ha afegit Aloy, i ha demanat que es dugui a terme la preceptiva investigació per determinar les causes de l'accident.