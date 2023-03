Dotze detinguts i 14 escorcolls és el balanç fins ara de la macrooperació policial dels Mossos d'Esquadra a Gironella per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues, en concret de cocaïna i haixix.

L'operatiu ha començat a les 5 de la matinada amb el desplegament de diversos agents. S'han pogut veure furgonetes dels Mossos a diferents punts del municipi, com ara a l'Avinguda Catalunya, a l'entrada nord del poble, a l'entrada sud i a la Carretera de Casserres.

S'han fet escorcolls simultanis a diferents habitatges, entre els quals la Peixateria Gironella, al capdamunt de l'Avinguda Catalunya, on a primera hora d'aquest matí el moviment de Mossos ha generat expectació entre els veïns i comerciants de la zona, així com també entre les famílies que a les 9 del matí portaven els infants a l'escola, que és al costat.

Alguns mostraven la seva sorpresa i coincidien a destacar que el responsable de la peixateria "era bon veí i bon peixater, amb molt bon peix". Fa anys que regenta l'establiment. Tot i no ser veí de Gironella de tota la vida, l'home, de nacionalitat marroquina, fa anys que viu a la vila i "s'havia integrat molt bé al poble."

El cas està sota secret de sumari i no ha transcendit més informació. L'alcalde de Gironella, David Font, sí que ha explicat que feia un any i mig que treballaven en coordinació amb Mossos per desarticular aquesta organtizació de tràfic de drogues. Ha destacat que s'ha fet una feina ben feta que permetrà "que tot Gironella hi surti guanyant".

David Font ha afegit que "no és per sentir-se orgullós que hi hagi organitzacions de tràfic de drogues al poble però és una bona notícia que s'hagi actuat i vull agrair als Mossos la feina feta, gràcies també als informes que en el seu moment els van passar els vigilants locals".

En l'operatiu, que a mig matí continuava en marxa, hi treballa l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Unitat d'Investigació del Berguedà, l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió i efectius de Seguretat Ciutadana del Berguedà.