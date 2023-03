L’Ajuntament de Súria, el de Sant Joan de Vilatorrada, l’Escola Politècnica Superior de Manresa-UPC i la Universitat de Barcelona fan aquest divendres a les 12 del migdia un minut de silenci per recordar les tres víctimes mortals. A les universitats el minut s’organitza a les portes dels diferents centres que tenen. El minut de silenci de Súria es farà a la rotonda de Salipota, on hi ha el monument a la mineria. Ha estat convocat pel Comitè d’Empresa de Súria.

L’Ajuntament surienc ha declarat dos dies de dol oficial, que comporta la suspensió de tots els actes programats per l’Ajuntament per als propers dies, incloent-hi la Caminada de la Dona i la presentació del llibre ‘París érem nosaltres’, del periodista Andreu Claret. L’Ajuntament encara no havia determinat les noves dades per a la celebració dels actes suspesos. Els dos dies de dol oficial seran divendres 10 i dissabte 11 de març. Durant aquests dies, les banderes de la Casa de la Vila de Súria onejaran a mig pal. Els diferents ajuntaments amb treballadors implicats a l’accident han fet públic el condol a les famílies i als companys, i també a les comunitats educatives de les universitat on estudiaven.