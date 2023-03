Tres persones han mort en un accident de trànsit a la C-53 a la Fuliola (Urgell) aquest divendres a la matinada. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre un totterreny i un camió. A conseqüència del xoc, han mort els tres ocupants del totterreny.

L'accident ha tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 129 de la C-53 en sentit Balaguer i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 01.59 h. S'han activat vuit patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquestes víctimes, són 29 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.