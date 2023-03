Representants sindicals destaquen que l'accident de la mina de Súria no es podia preveure

Representants sindicals asseguren que el despreniment del llis que va acabar amb la vida de tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys no es podia preveure perquè res feia indicar que es podia produir un despreniment a la zona. Els treballadors de les mines consultats per Regió7 recorden que a la mina "sempre hi ha riscos" i lamenten el fatídic accident que va tenir lloc dijous a la mina de Cabanasses.

El president del comitè d'empresa d'ICL, David Sibila, ha explicat avui a aquest diari que creu que no es va produir cap error de comunicació entre els treballadors i que res feia pensar que a la zona on estaven treballant els geòlegs hi hagués risc de despreniment. En aquest sentit destaca que ningú entra en una zona considerada perillosa. De fet, els tres geòlegs eren els encarregats de fer una avaluació de la zona per indicar els miners on excavar per obtenir el material de forma segura.

"No es va poder preveure, va ser de cop i volta", ha assegurat Ángel Garrido, el secretari d'acció sindical d'USOC, sindicat majoritari a la mina. En aquest sentit, Garrido ha explicat que l'accident va tenir lloc a l'inici d'una nova galeria, a un lloc conegut pels miners com a balcó. "Era una zona nova i el comitè de salut laboral, que és el que vetlla perquè es compleixin les normatives de seguretat, havia estat allà abans. Si haguessin vist que no era segur, no se'ls hagués deixat anar allà", apunta Garrido que afegeix que aquest tipus d'accidents "són el risc que es pren en treballar a una mina".

Sobre les causes del despreniment diu que és possible que no es veiés cap fractura a simple vista ja que podria ser subterrània. En tot cas, apunta que fins que no es facin les investigacions pertinents, no es podran conèixer les causes de l'accident. Tot i això, ha assegurat que no es podria haver evitat ja que "actualment no hi ha cap manera de preveure-ho. Sobre si hi podria haver hagut algun error en la comunicació, ell diu que es va seguir el procediment habitual i que, de fet, ningú els ha d'avisar si un lloc és segur o no ja que eren ells els que havien d'avaluar la zona. "Des de l'últim accident mortal fa 10 anys ha millorat molt la seguretat a la mina i els companys del comitè de salut laboral no deixen passar ni una. Si fa falta parar la mina, es para, i l'empresa ho sap. Perquè això ho tenim molt clar, primer és la seguretat dels treballadors i després els beneficis de l'empresa", ha dit Garrido.

En una atenció a mitjans després del minut de silenci celebrat aquest migdia a Súria, el president del comitè ha assegurat que "avui no és el dia de treure valoracions de l'accident. Avui és dia de recordar i homenatjar els nostres companys". El mateix comitè ha emès un comunicat en què traslladen el condol als familiars i amics de les víctimes i asseguren que estaran atents a les diferents investigacions que s'estan duent a terme. Serà llavors quan faran valoracions sobre els fets i, si és necessari, exigiran responsabilitats en el cas que s'hagi produït alguna irregularitat.