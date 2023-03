Sant Joan aplega desenes de persones en el minut de silenci pel jove del poble mort a la mina

Desenes de persones han homenatjat aquest divendres al migdia a Sant Joan el jove del poble Òscar Molina, mort en el tràgic accident d'aquest dijous a les mines de Súria juntament amb dues persones més. Representants del consistori i nombrosos veïns, amics i companys de la victima han volgut fer costat a la família amb un minut de silenci on s'ha constatat la consternació que el tràgic succés ha ocasionat a la població, on Òscar Molina, de 28 anys, era molt popular per la seva entrega i participació en entitats i en esdeveniments.

Entre abraçades i plors, i amb les banderes a mig pal, a les 12 en punt ha començat un acte curt però intens i emotiu en memòria del jove i també dels altres dos companys morts a la mina. Des de l'entrada de l'Ajuntament, on s'han aplegat les autoritats, l'alcalde, Jordi Solernou, visiblement emocionat, ha expressat el condol de tot el consistori a familiars i amics, i ha recordat "els moments d'angoixa i desesperació" que es van viure al poble tan bon punt es va confirmar la mort de Molina. "No tocava, i no ens ho volíem creure". Les paraules de l'alcalde han donat pas a un minut de silenci mentre sonava el Cant dels Ocells, que ha culminat amb un llarg aplaudiment de tots els presents.

Nascut a Sant Joan el 1995, "l'Òscar era una persona plena de vida, amb un tarannà molt proper i molt, molt bon noi", apuntava l'alcalde, que el coneixia personalment. El seu "dinamisme" el mantenia vinculat de feia temps en la vida social i lúdica del poble, des de l'Associació Esportiva de l'IES Quercus, on feia de monitor i havia participat en les colònies esportives, fins al Bàsquet Vilatorrada, i últimament també amb l'entitat del Sidral, que organitza la Festa Major Infantil. Per tot plegat, la mort d'Òscar Molina ha colpit Sant Joan, que aquest divendres ha suspès totes les activitats oficials com a senyal de dol. Ara, "el nostre objectiu és fer costat a la família", concloïa l'alcalde.