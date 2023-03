La UPC de Manresa congrega més d'un centenar de persones en el segon minut de silenci en record als geòlegs morts a la mina

La UPC de Manresa ha tornat a ser protagonista aquest divendres al migdia d'una mostra de condol en record als tres geòlegs morts en l'accident que es va viure aquest dijous a la mina de Cabanasses, a Súria. El centre on estudiaven dues de les víctimes, Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada, i Daniel Álvarez, de Colòmbia, ha dut a terme un segon minut de silenci que encara ha congregat més persones que ahir al migdia, entre alumnes, professors, membres de l'equip directiu del centre i representants de l'Ajuntament de Manresa.

L'entrada del centre s'ha anat omplint de gent a mesura que s'acostaven les 12 del migdia. Entre els assistents, hi havia companys i professors de les dues víctimes que eren estudiants del Màster Universitari en Enginyeria de Mines de l'Escola Politècnica de Manresa. Tots han coincidit a destacar "la gran passió" que sentien per la professió que havien escollit i han lamentat la pèrdua de "dues persones molt vàlides" per al món de la geologia. També han comentat que Álvarez havia treballat prèviament a les mines d'or de Colòmbia.

En arribar les 12 en punt del migdia, ja hi havia més d'un centenar de persones al davant de la porta del centre. El director de l'Escola Politècnica, Pere Palà, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i altres representants institucionals s'han situat a la part central del semicercle per dur a terme l'homenatge. Han estat més de seixanta segons d'un silenci emotiu, en què han sobrat les paraules, només llàgrimes i alguna abraçada entre els assistents, encara consternats per la mort dels tres geòlegs.