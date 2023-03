El Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) dels Mossos, adscrits a la Unitat d’Entorn Penitenciari, han detingut, el col·laboració amb la policia alemanya, un home de 29 anys que havia estat ingressat provisionalment al Centre Penitenciari de Lledoners a l’espera de judici per cinc robatoris violents al Bages. El pres havia fugit durant un trasllat a l’Hospital General de Manresa a l'octubre del 2021 per tenir l’espatlla dislocada. El passat 2 de març va entrar en vigor l’OEDE i l’equip de Recerca de Fugitius Especials alemany, juntament amb un equip especial de l’Oficina Federal d’Investigació Alemanya, van detenir el fugitiu a la ciutat germànica de Mönchengladbach.

L'intern de Lledoners es trobava ingressat en situació preventiva a l’espera de ser jutjat per cinc robatoris amb violència i intimidació a establiments de perfumeria i neteja, ubicats a la comarca del Bages. Segons els Mossos, a l'octubre del 2021, després de ser assistit, va aconseguir fugir de la custòdia policial i va marxar del centre mèdic sense poder ser interceptat pels agents que el vigilaven. En aquell moment, un dels policies va resultar lesionat, i el posterior dispositiu policial per localitzar-lo no va servir per localitzar-lo.

Els investigadors van saber que l'home va aconseguir marxar de Catalunya amb destí Bèlgica, tot i que no va poder arrelar i va traslladar-se a Alemanya, on té familiars. Sabent que es trobava a Alemanya, es van activar tots els mecanismes de coordinació interpolicial i es va iniciar una investigació conjunta per localitzar-lo. Fruit de les gestions es va ubicar el fugitiu a l’estat de Renania del Nord-Westfalia. Paral·lelament, els investigadors van iniciar els tràmits per sol·licitar que el Jutjat d’Instrucció de Manresa emetés una Ordre Europea de Detenció i Entrega que facultés a les autoritats alemanyes a dur a terme la detenció.

A hores d’ara, el detingut es troba ingressat provisionalment en un centre penitenciari alemany, a l’espera de ser extradit i reingressat al centre penitenciari Lledoners de forma provisional, fins que sigui citat per comparèixer davant les autoritats judicials per ser jutjat pels delictes comesos al Bages.