L'oratori del nou tanatori de Mèmora, a Manresa, ha quedat petit per acomiadar Òscar Molina, el jove de 28 anys de Sant Joan de Vilatorrada mort dijous en un accident a la mina de Súria quan duia a terme l'avaluació d'una part de la mina. Un miler de persones entre familiars, companys de la mina, amics, veïns i autoritats han assistit al funeral, que ha estat marcat per la seva emotivitat.

Una hora abans del funeral, durant la vetlla, al tanatori ja hi havia desenes de persones per acompanyar la família. Poc abans de la cerimònia, s'han col·locat diverses ofrenes florals i l'oratori s'ha omplert ràpidament. De fet, desenes de persones han hagut de seguir el funeral des de fora de la sala ja que havia quedat petita.

La cerimònia ha estat marcada per l'emotivitat. Amics, familiars i l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, han volgut dedicar unes paraules al geòleg santjoanenc. Tots han coincidit en què era una persona molt alegre, col·laboradora, lleial i, sobretot, un bon amic. També han destacat la passió que sentia Molina per la Patum de Berga, municipi on va passar part de la seva infantesa abans de traslladar-se al Bages amb la família. De fet, tant l'entrada com en la sortida del fèretre s'han fet amb la música dels gegants de la Patum.

Precisament també han posat en valor la implicació que tenia el jove per Sant Joan de Vilatorrada i, especialment, per la festa major infantil de la qual n'era organitzador. També era aficionat a l'esport, especialment al bàsquet i li encantava també tractar amb nens petits. De fet havia estat monitor d'esplai.

A la cerimònia hi han acudit també diverses autoritats com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el de Sant Joan, Jordi Solernou; la delegada de la Catalunya Central, Montserrat Barniol; el director de l'EPSEM de la UPC, Pere Palà així com el conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana.