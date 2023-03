Els sindicats reclamen més seguretat a la mina de Súria a l'espera de conèixer els detalls de la investigació

Els sindicats coincideixen en la necessitat d'augmentar la seguretat a les mines després de l'accident que va acabar el passat dijous amb la vida de tres geòlegs a una galeria de la mina de Súria. Els representants sindicals, però, prefereixen no fer una valoració de l'accident i sobre si hi va haver alguna negligència fins que es coneguin les conclusions de les investigacions que s'estan realitzant al respecte.

El passat divendres Ángel Garrido, secretari d'acció sindical d'USOC que és el sindicat majoritari a la mina, va assegurar a Regió7 que l'accident no es podia preveure ja que res feia indicar que es podria produir un despreniment a la zona on hi havia els tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys d'edat. "Era una zona nova i el comitè de salut laboral, que és el que vetlla perquè es compleixin les normatives de seguretat, havia estat allà abans. Si haguessin vist que no era segur, no se'ls hagués deixat anar allà", va assegurar.

Tot i això, el responsable d'Acció sindical de la Federació d'indústria de Catalunya de CCOO, Josep Rueda, apunta que "tots els accidents són evitables amb mesures de seguretat, protocols i inversions econòmiques". En aquest sentit assegura que "si entenem que els accidents no es poden evitar només hi ha una solució per la mina. Si no és segur no pots portar la gent a treballar". Sobre l'augment de seguretat Rueda diu que són conscients que ICL inverteix en seguretat a la mina, però diu que s'ha d'invertir encara més si es vol evitar que passi el que va passar dijous. "Ja entenem que la mineria és una feina complexa i perillosa, però per això s'ha d'invertir moltíssim més del que s'ha invertit", apunta. Sobre les causes de l'accident Rueda apunta que esperaran les conclusions de les investigacions que s'estan duent a terme per valorar si s'han produït negligències.

"A les mines i a qualsevol lloc de treball hi ha moltes coses a millorar", assegura Javier Yelamos, responsable del sector miner a UGT Catalunya. Yelamos creu que "aquesta desgràcia ha d'obrir la porta a noves millores respecte a la seguretat a les mines" i destaca que la sinistralitat en el món laboral s'ha de reduir de forma general, no només al sector miner. Pel que fa a l'accident de dijous, també es mostra prudent i no vol fer valoracions mentre les investigacions estiguin obertes.