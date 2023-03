El sindicat CCOO ha denunciat deficiències "greus" en el funcionament de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, i ha considerat que hi ha "arbitrarietat" en l'organització del servei de seguretat de la Volta Ciclista a Catalunya. El sector de mossos del sindicat ha denunciat que el cos "es nega" a fer que l'especialitat de trànsit depengui del Servei Català de Trànsit (SCT) per "pal·liar" l'increment de la mortalitat a les carreteres i per regular "de forma professional" la participació dels agents la prova esportiva. A parer del sindicat, s'han d'incrementar els controls i la presència policial a les carreteres per evitar l'increment de mortalitat.

Els representants de la formació acusen els responsables de la divisió de negar-se a reunir-se amb ells i recorden que fa més de tres anys que insisteixen en solucions que, entre d'altres, passen perquè l'especialitat depengui de l'SCT. A parer de l'entitat, això "resoldria de forma ràpida i eficient la manca d'efectius, de material i de vehicles que pateix el col·lectiu". Segons CCOO, la divisió de trànsit dels Mossos pateix "una manca d'efectius i de vehicles policials mai vista a les carreteres de Catalunya". Una situació, que afegeix, "és fruit de la manca d'inversió dels anteriors governs". També hi ha influït, però, "la falta de previsió i la nefasta gestió del Cap de la Divisió de Trànsit". "Hi ha motos aparcades per falta de manteniment" "Alguns cotxes cauen a trossos literalment, hi ha motos aparcades per falta de manteniment, efectius insuficients, formació deficient, manca de material per realitzar les inspeccions en vehicles de transport de mercaderies i viatgers o de cascs. Tot plegat impossibilita la realització dels controls planificats i el patrullatge preventiu", relata CCOO. A més, el sindicat lamenta que els plans d'actuació per reforçar la seguretat dels ciclistes o la compra de motos espiell "han esdevingut despeses estèrils" de l'SCT perquè "no tenen aplicació pràctica donada la manca d'efectius". Per tot plegat el sindicat demana un relleu al capdavant de la divisió i lamenta que el Departament d'Interior "giri l'esquena als treballadors i tanqui files al costat" del comandament actual. Finalment, el sindicat també denuncia la manera com s'ha triat els agents que participaran en el dispositiu de seguretat de la Volta Ciclista a Catalunya, que comporta una quantia econòmica destacable pel nombre d'hores extra que s'hi fan. "Des de fa molts anys, la selecció de la plantilla que acompanya la prova esportiva no es realitza seguin criteris evidents de professionalitat, sinó d'arbitrarietat", afirma CCOO.