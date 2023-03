Els Mossos investiguen dues denúncies per agressió sexual a l'institut de Bagà

La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga va registrar dilluns a la tarda dues denúncies d'una família del Berguedà i una altra de la Cerdanya perquè un professor de l'institut Alt Berguedà de Bagà presumptament hauria fet tocaments a dues alumnes de primer d'ESO, segons ha confirmat el mateix cos a Regió7.

Es tracta de les famílies de dues alumnes de dotze i tretze anys que cursen primer d'ESO que asseguren haver estat víctimes de tocaments per part d'un mateix professor en el transcurs de la classe. Segons ha explicat una de les famílies denunciants, el cas es va produir dimecres de la setmana passada. Una vegada van tenir coneixement dels fets per part de la filla, es van posar en contacte amb l'institut per denunciar la situació. Aquesta família ha assegurat que el professor va continuar donant classe quatre dies fins aquest dilluns, la qual cosa ha generat malestar per part dels denunciants.

La direcció de l'Institut Alt Berguedà ha refusat fer qualsevol tipus de declaració i s'ha remès al departament d'Educació. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat l'obertura d'un procés d'investigació que inclou la presa de declaració de possibles testimonis. En aquest sentit, el cos policial no ha dut a terme encara cap detenció tot i que asseguren que s'estan investigant els fets.