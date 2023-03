L'operació policial que va desmantellar un grup criminal establert a Gironella que es dedicava a traficar amb cocaïna, haixix i marihuana va acabar amb 12 persones detingudes i més d'un quilo de droga intervinguda en els diversos escorcolls que es van dur a terme el passat divendres al matí. L'operatiu va ser dut a terme pels Mossos d'Esquadra de la unitat d'investigació de Berga conjuntament amb efectius de seguretat ciutadana i efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central. Als 12 detinguts se'ls relaciona amb els delictes de pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública.

La investigació es va iniciar a mitjans del 2021. Els Mossos d'Esquadra van obtenir diversa informació sobre que a Gironella hi havia diferents punts de venda i distribució de droga al detall. Durant la investigació, els investigadors van esbrinar que es tractava d'una organització criminal formada per diverses persones que residien a la mateixa població. El grup treballava de manera coordinada i operava en el mateix municipi, tot i que en ocasions també ho feien en altres poblacions del Berguedà. A més, disposaven d'una cartera de clients molt elevada. Entre els membres del grup tenien una xarxa de col·laboració tant en l'obtenció de la droga, com en la posterior venda al detall als seus clients. De fet, alguns d'ells es dedicaven únicament al tràfic de droga.

El passat 10 de març es va dur a terme un operatiu policial amb 200 efectius que va permetre detenir 12 persones i realitzar 14 entrades i escorcolls a la localitat de Gironella, tant en habitatges com en establiments. Durant la investigació, es van intervenir 84 grams de cocaïna (en embolcalls preparats per a la seva distribució), 892 grams d'haixix, 340 grams de cabdells de marihuana, 58.260 euros en efectiu, estris de pesatge i material per preparar dosis. També es van localitzar 720 pastilles de clonazepam, medicament utilitzat per efectuar tall de cocaïna i produir més dosis. En alguns establiments pertanyents a alguns dels detinguts també s'hi va detectar droga que es podria destinar a la venda.

Els detinguts van passar aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga, el qual va decretar llibertat amb càrrecs.