Una noia de 17 anys que era al·lèrgica a la lactosa, va morir la setmana passada a l'UCI després d'ingerir un cafè que, pel que sembla, contenia llet, segons ha explicat la Parròquia Asunción de Nuestra Señora de Campo de Criptana i l'Ajuntament de Manzanares, ciutat d'on era la jove.

Els fets van passar en el marc d'una trobada organitzada per la parròquia i que duia per nom 'Creo'. Va ser diumenge passat. "Una de les voluntàries de Manzanares ha patit un inesperat contratemps, per causes alienes a l'organització", van informar aleshores els coordinadors de l'acte, que van precisar que la noia "era al·lèrgica a la lactosa i en la seva estona lliure prenent cafè juntament amb uns amics va passar la fatalitat".

Després d'intervenir el 112, la víctima va ser traslladada a l'UCI de l'hospital Taca Centro d'Alcázar de San Juan.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Manzanares ha expressat les seves condolences "per la mort de la jove Irene", i l'alcalde, Julián Nieva, ha traslladat el condol a la família en nom de la ciutadania. "En un dia trist a Manzanares, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha expressat les seves condolences per la mort de la jove Irene Jiménez, morta als 17 anys d'edat", diu la corporació local en un comunicat.

"La consternació és molt gran a Manzanares", assenyala el Consistori. L'institut 'Azuer', on estudiava la noia, i diferents associacions de les que formava part o havia participat, han expressat també a les xarxes socials la seva tristesa "per tan inesperat i prematur adeu".