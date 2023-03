Roben als vestidors del camp de futbol de Moià durant un partit aquest cap de setmana

Uns lladres van dur a terme un robatori amb força aquest diumenge al camp de futbol de Moià. Van accedir als vestidors i es van endur diners, DNIs i telèfons mòbils.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge al matí. En el moment del robatori, al camp de futbol de Moià hi estaven jugant quatre equips de futbol7, entre els que es trobaven els cadets femení del mateix CE Moià i de l'OAR Vic. Durant el partit, algú va entrar als vestidors dels dos equips forçant una finestra. Un cop a dins, es van endur 8 telèfons mòbils, 150 euros en efectiu i 2 DNIs de l'equip visitant i un telèfon mòbil de les jugadores moianeses.

El president del club, Paco Moral, ha explicat a Regió7 que ningú es va adonar del robatori fins que les jugadores van entrar als vestidors. "Estaven els dos vestidors tancats i cada equip tenia la seva clau", explica Moral, que apunta que van forçar unes finestres que queden una mica amagades per entrar-hi. "És la primera vegada que ens passa. Sabíem que hi havia hagut robatoris en altres vestidors de la zona i nosaltres sempre mirem de tancar les portes per evitar-ho", diu Moral. Les jugadores d'ambdós equips ja han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra.