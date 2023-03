Els Mossos d'Esquadra van arrestar el passat 8 de març un menor de 15 anys per agredir sexualment a una altra noia de 13 a Esparreguera. Un jutjat de menors, atenent la sol·licitud de la fiscalia, va deixar l'adolescent en llibertat vigilada i va imposar una ordre d'allunyament que li prohibeix acostar-se a menys de 250 metres de la víctima. Tant agressor com víctima són d'Esparreguera i assistien al mateix centre municipal de reforç socioeducatiu. El d'aquesta noia és un nou cas de violència sexual entre menors com els que s'han conegut en els últims dies de la nena d'11 anys atacada per sis adolescents a Badalona o dels dos alumnes d'institut del Vendrell agredits per cinc companys de classe.

Els serveis socials de l'Ajuntament considera tant la família de la víctima com la de l'agressor persones molt vulnerables a les quals atén des de fa anys per problemes severs que no revelen per protegir la seva intimitat.

Denúncia per agressió sexual

Aquest últim episodi d'agressió sexual entre menors va tenir lloc suposadament el diumenge 5 de març. L'adolescent va anar a recollir la menor a la seva casa cap a les cinc de la tarda. No viuen lluny l'un de l'altre. "La meva filla em va demanar permís per anar a casa seva perquè hi havia convidat diverses joves, amigues seves. Però no era veritat", explica la mare. "Li vaig dir a ell que la vingués a buscar –a peu– i que després l'acompanyés de tornada i, més tard, li vaig demanar que em fes una videotrucada quan hi arribés, i ho va fer", remarca.

La suposada violació es va produir a l'habitació del denunciat. Segons ha declarat la menor, el noi primer la va convèncer per gravar un vídeo en el qual tots dos es besaven i després, aprofitant que ella es va quedar adormida, la va violar. "Quan va tornar a casa, sobre les set de la tarda, la meva filla es va tancar a la seva habitació, es va prendre la medicació i es va quedar adormida", detalla.

Segons la mare de la víctima, arran la defunció de la seva àvia materna i l'esclat de la pandèmia, la jove va començar un tractament farmacològic que li provoca son i esgotament físic. També per aquest motiu, la nena de 13 anys va començar a assistir al setembre a un centre obert de l'Ajuntament d'Esparreguera per a menors en situació de risc. "Anava un dia a la setmana, tres hores després de l'institut, per fer teràpia. Allà coincidia amb l'agressor", lamenta la mare, que afegeix que els dos menors ja es coneixien però en coincidir en aquest centre la relació va augmentar.

Activació del protocol

El dilluns al migdia, una psicopedagoga de l'institut –cap a qui la mare només té paraules d'agraïment– va trucar a casa per explicar que la petita havia mantingut relacions sexuals sense protecció. La mare va acompanyar la seva filla a buscar la píndola anticonceptiva d'emergència. Durant el trajecte, la suposada víctima va verbalitzar que no havia estat una relació consentida: "Mare, jo no volia".

El mateix dia, i en paral·lel, la germana gran de la menor va saber que per l'institut havia corregut un vídeo en el qual la jove apareixia besant-se amb el suposat agressor. Ell presumptament va explicar que havia mantingut relacions amb la jove. La germana gran va interrogar les amigues de la víctima i, segons explica a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, així va esbrinar que a una d'elles la menor li havia explicat que es tractava d'una agressió sexual. El dimarts 7 de març, la menor va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es va activar el protocol i, després de practicar-li un examen forense, la família va acudir a la comissaria de Martorell, on va formalitzar la denúncia.

Fiscalia de menors

La fiscalia de menors va prendre declaració a agressor i víctima el dijous 9 de març. Divendres el noi va passar a la disposició d'un jutjat de menors, que el va deixar en llibertat vigilada amb la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 250 metres mentre avança la investigació per un delicte d'agressió sexual i un altre per difondre el vídeo de la menor en el qual tots dos apareixen besant-se. L'advocat que representa a la víctima havia demanat que ingressés en un centre tancat i ara disposa de cinc dies per presentar un recurs.

La mare de la víctima afirma que tant ella com la seva filla no han estat degudament ateses durant aquest procés per part de les assistentes socials de l'Ajuntament i lamenta també una falta d'acompanyament en el procés judicial que ha provocat, per exemple, que la seva filla coincidís cara a cara amb l'agressor divendres passat en la Ciutat de la Justícia, un error que li va provocar "un atac d'ansietat".

L'Ajuntament d'Esparreguera considera a les dues famílies d'especial vulnerabilitat, subratlla que després de tenir constància del succeït ha estat en contacte amb la DGAIA, els Mossos i l'Hospital de Sant Joan de Déu i assegura que els responsables del centre obert del municipi han canviat els dies d'assistència a l'agressor per impedir que coincideixi amb la víctima.