El jutjat de Berga ha deixat en llibertat amb càrrecs el professor de l'institut Alt Berguedà de Bagà acusat presumptament d'haver fet tocaments a dues nenes de 12 i 13 anys. El jutge li ha dictat una ordre d'allunyament de 1.000 metres i també té prohibit comunicar-se amb les víctimes. Els Mossos el van detenir aquest dilluns després que les famílies de les dues nenes presentessin una denúncia a la comissaria de Berga.

Des del Departament d'Ensenyament, s'ha activat la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) i s'està atenent els alumnes del centre.

Les menors són dues alumnes que cursen primer d'ESO que asseguren haver estat víctimes de tocaments per part d'un mateix professor en el transcurs de la classe. Segons ha explicat una de les famílies denunciants, el cas es va produir dimecres de la setmana passada. Una vegada van tenir coneixement dels fets per part de la filla, es van posar en contacte amb l'institut per denunciar la situació. Aquesta família ha assegurat que el professor va continuar donant classe quatre dies fins aquest dilluns, la qual cosa ha generat malestar per part dels denunciants.

Educació diu que el centre va actuar ràpid

El Departament d'Educació ha explicat a aquest diari que el centre educatiu ha actuat ràpidament des que la direcció ha rebut la queixa de les famílies. La direcció de l'Institut Alt Berguedà, per la seva banda, ha refusat fer qualsevol tipus de declaració i s'ha remès al departament d'Educació. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van obrir un procés d'investigació que ha inclòs la presa de declaració de possibles testimonis i la detenció del professor dimarts a la tarda.

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha apuntat a l'ACN que l'institut Alt Berguedà ha activat el protocol per agressió sexual arran de la denúncia. "Des de l'Ajuntament ens posem a disposició per esbrinar què ha passat, arribar al fons de la qüestió i que es depurin responsabilitats", ha subratllat.