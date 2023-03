Els jutjats de Solsona i de Puigcerdà a dia d'avui no disposen de sales específiques per atendre víctimes de violència masclista i ho han de fer en altres espais com sales polivalents on també s'hi duen a terme altres tipus d'activitats. Per pal·liar-ho, el Departament de Justícia preveu reconvertir aquestes sales polivalents en espais específics per atendre les víctimes de violència masclista tot redistribuint els espais de les seus judicials i reassignant usos a altres ubicacions dins l'edifici. Es preveu que els jutjats disposin d'aquestes noves sales abans de l'estiu del 2025.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha presentat el Pla d'adequació i millora d'espais i usos per a l'atenció a la víctima, que preveu fer actuacions a 46 seus judicials abans de l'estiu de 2025. El Pla, que posa l'accent sobretot en les víctimes de violències masclistes per la seva especial vulnerabilitat, incorpora per primera vegada un prototip de sala d'espera i atenció a les víctimes. "Tenim molt clar que la perspectiva de gènere no és un luxe o un complement, sinó un eix central de l'acció d'aquest govern. Sense perspectiva de gènere no es pot governar bé, ni satisfer les demandes de la ciutadania. Tampoc les de les víctimes del delicte" ha afirmat la consellera durant la presentació.

Aquest prototip s'ha presentat als jutjats de Cornellà de Llobregat i en els propers tres mesos a Esplugues de Llobregat i Mataró. L'objectiu és que es repliqui a la resta de seus de Catalunya on es coneixen assumptes de violència contra la dona (VIDO) –un total de 46– en el termini de dos anys.

El nou Pla inclou tres intervencions clau: l'adequació dels espais físics, la millora dels recorreguts interns per a víctimes i detinguts, i l'actualització dels protocols organitzatius. L'objectiu final, en paraules de la consellera, és "vetllar per a què les víctimes se sentin acompanyades, protegides i ben ateses".

El compromís de la conselleria, per tant, és doble: d'una banda, que aquelles seus judicials on es tracten temes de VIDO disposin d'espais òptims d'atenció a la víctima; i, de l'altra, que totes les sales d'atenció a la víctima siguin homogènies en termes ambientals, funcionals i decoratius. El Pla s'executarà per fases durant els propers dos anys i s'hi destinarà un total de 350.000 euros.

El Pla és fruit d'un estudi fet a partir dels 51 edificis judicials catalans on es coneixen assumptes de violència sobre la dona; ja siguin jutjats VIDO pròpiament o jutjats de primera instància i instrucció amb funcions VIDO. La principal conclusió que s'ha extret de la diagnosi és que una de les intervencions més necessàries i urgents és la de garantir que tots aquests jutjats tinguin espais òptims per atendre les víctimes amb plena garantia dels seus drets –entre d'altres, el dret a la intimitat–, tal com preveu l'Estatut de la Víctima del Delicte de 2015.

"Volem transitar d'una justícia retributiva i punitiva cap a una més restaurativa, més humanista, que situa al centre de la política a les persones, a la víctima" ha apuntat la consellera que també ha insistit en què "el pas de les supervivents pels jutjats ha de ser eficaç, digne i no revictimitzador".

Dels 51 equipaments analitzats, el Departament realitzarà treballs d'adequació en un total de 46 seus, amb major o menor grau d'intervenció. Els edificis que s'han exclòs d'aquest Pla són aquells on ja hi ha previst un trasllat o unes obres a curt-mig termini, i que, per tant, ja permetran millorar aquests espais en la futura ubicació o en l'edifici reformat. És el cas dels edificis judicials de Tremp, Falset, Santa Coloma de Farners, Martorell i Tortosa.

Un únic prototip de sala de víctimes per a les 46 seus

L'anàlisi ha permès detectar que aquests espais tenen característiques molt diferents. El Departament ha dissenyat un prototip de sala de víctimes, pensat perquè es pugui adaptar a les característiques estructurals i funcionals dels diferents edificis però que alhora garanteixi espais d'atenció amb característiques ambientals, funcionals i decoratives homogènies a totes les seus judicials.

Els treballs de disseny han tingut en compte la il·luminació; els revestiments, com ara la pintura, els vinils o els sostre; i els treballs de fusteria, com ara els panells de revestiment i el mobiliari fix. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'empresa pública del Departament, serà l'encarregat d'executar-los.

Millora dels protocols

El mateix estudi ha evidenciat que si bé en molts jutjats sí que hi ha sales adequades, l'ús que se'n fa o bé no és el correcte o bé no es correspon amb l'ús previst en el disseny inicial de l'edifici. Pel que fa als recorreguts interns, que han de permetre que les víctimes i els detinguts no coincideixin en cap moment dins de l'edifici judicial, l'estudi palesa que la totalitat de partits judicials tenen definits protocols de funcionament interns, si bé també posa de manifest que en algunes seus hi ha marge de millora. En aquests casos, tant per a sales com per a recorreguts, s'estrenyerà la col·laboració amb els actors responsables per actualitzar els protocols organitzatius i supervisar-ne conjuntament el bon compliment.

Coordinació en l'atenció integral a les víctimes

A Catalunya hi ha 6 Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), ubicades en diferents seus judicials, que ofereixen un servei gratuït d'atenció, suport i orientació a les víctimes de qualsevol delicte. Tenen un paper protagonista pel que fa a la gestió de la informació i la garantia dels drets de totes les víctimes: abans, durant i després del procediment penal. Ofereixen una atenció integral a totes les persones víctimes o que se sentin víctimes d'un delicte amb l'objectiu de potenciar la seva recuperació integral i reduir la victimització.

També són el punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials a Catalunya. L'any 2022 les OAVD van atendre 11.236 víctimes, de les quals 9.992 (89%) eren dones i, d'aquestes, 7.148 (71,5%) víctimes de violència de gènere.