Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada, juntament amb efectius dels Vigilants Municipals de Calaf, van detenir aquest dimecres un home de 38 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força. El lladre va ser enxampat quan sortia de l'escola de Calaf amb tabletes electròniques i altres dispositius que havia sostret durant el robatori.

El passat dimarts, pels volts de dos quarts de dotze de la nit, els Mossos van rebre l'avís dels Vigilants Municipals de Calaf que havien saltat les alarmes de seguretat del pavelló i de l'escola del poble, edificis que són adjacents. Minuts després, els agents van arribar al lloc i van observar com un dels dos vigilants seguia un home i l'altre recollia una bossa. Ràpidament, els agents van seguir aquesta persona fins que, després de córrer uns metres, van aconseguir interceptar-lo i detenir.

Després de comprovar les diferents estances dels dos locals afectats, els agents creuen que el lladre es va quedar amagat a l'interior del pavelló municipal fins al tancament de les portes. Quan va sortir de l'amagatall, va fer saltar l'alarma i va intentar inutilitzar-la. Seguidament, a través d'una porta d'emergència que dona accés al pati de l'escola es va traslladar d'un edifici a l'altre. Un cop al pati, el detingut va forçar una de les portes per accedir a l'interior i agafar el material electrònic que li va interessar. Però quan anava a sortir cap al carrer, es va trobar de cara amb els vigilants municipals.

El lladre, per intentar assegurar-se l'escapada, els hi va llençar la bossa amb tot el material que havia recopilat: tretze tauletes i un projector, entre altres objectes electrònics. Però finalment va acabar sent interceptat pels agents. Tot el material recuperat ha estat retornat a l'escola.

El detingut havia de passar durant aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.