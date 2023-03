El professor de l’institut Alt Berguedà de Bagà acusat d’haver fet tocaments a dues alumnes de 12 i 13 anys va declarar ahir als jutjats de Berga. Va quedat en llibertat amb càrrecs i el jutge li va dictar una ordre d’allunyament de 1.000 metres a més de la prohibició de comunicar-se amb les víctimes.

El professor va ser detingut aquest dimecres després que les famílies de les dues menors d’edat, una del Berguedà i l’altra de la Cerdanya, presentessin una denúncia a la comissaria de Berga el dilluns d’aquesta setmana. En la denúncia es relatava que el professor hauria fet tocaments a les dues alumnes, que cursen 1r d’ESO, al mateix centre. Un cop començada la investigació, els agents van detenir l’home aquest dimecres i va passar una nit tancat a la comissaria. Ahir al matí els Mossos el van passar a disposició judicial perquè declarés davant del jutge. Finalment va quedar en llibertat amb càrrecs i amb una ordre d’allunyament que li impedirà continuar treballant al centre. També ahir van declarar les dues víctimes.

Les famílies denunciants expliquen que quan van tenir coneixement dels fets per part de la seva filla, es van posar en contacte amb l’institut per denunciar la situació, però que el professor va continuar donant classes fins el dia de la seva detenció.

En un principi, el Departament d’Educació va assegurar que el docent continuaria treballant al centre, però sempre amb vigilància, mentre s’esclarien els fets. Tot i això, l’ordre d’allunyament de les víctimes imposada pel jutge fan impossible que l’home pugui continuar donant classes al centre. En aquest sentit, fonts del Departament d’Educació van explicar ahir que encara no se’ls havia comunicat oficialment les mesures cautelars aplicades al docent denunciat i que, per tant, esperaven a conèixer-les per saber com actuar. En tot cas, van assegurar que compliran amb qualsevol mesura establerta per la justícia.

Per altra banda, el Departament va assegurar dimarts que el centre educatiu «ha actuat ràpidament des que la direcció ha rebut la queixa de les famílies». En aquest sentit es va activar des del primer moment la Inspecció d’Educació i la Unitat de suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) per tal de donar atenció als alumnes i a les famílies. LAssociació de Familiars d’Alumnes (AFA), per la seva banda, va dir que no faria cap comunicació al respecte del cas «tal com marca el protocol que s’ha activat»

Per la seva banda, l’alcalde de Bagà, Joan Oña, va confirmar a l’ACN que l’institut Alt Berguedà ha activat el protocol per agressió sexual arran de la denúncia. «Des de l’Ajuntament ens posem a disposició per esbrinar què ha passat, arribar al fons de la qüestió i que es depurin responsabilitats», va dir.

Respecte al professor, una exalumna ha explicat a Regió7 que ja havia fet pràctiques similars anteriorment. «Sempre feia comentaris fora de lloc i aprofitava l’excusa d’alinear els xacres per tocar les noies de la classe», explica aquesta noia que va deixar el centre fa pocs anys. A més, afegeix que «a amigues meves els havia fet comentaris sobre el bon cul que els hi feia els pantalons».