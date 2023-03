El ‘bailaor' Rafael Amargo ha tornat a ser detingut per agents de la Policia Nacional, aquest cop a Alacant, on actuava aquest dijous. Segons ha sabut CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, el delicte de què se l’acusa és el mateix que l’última vegada: tràfic de drogues. I es tractaria de la mateixa substància prohibida, metamfetamina, també coneguda com a cristall i que es va fer molt popular després de la sèrie ‘Breaking Bad’.

La meta és una droga que procedeix principalment de Mèxic (fa uns anys venia d’Alemanya) i, un cop al carrer, es ven per uns 80 euros el gram, més del doble del preu de la cocaïna, i se sol fumar amb pipa. 9 anys de presó Amargo ja va ser detingut a finals del 2020 al seu domicili de Madrid per un delicte similar en el marc de l’operació Corax. En els registres d’aquesta operació els policies van trobar més de 60 grams de metamfetamina, el doble del que el Tribunal Suprem considera com «de importància notòria» a l’hora de valorar si és procedent condemnar les persones implicades. Aquest cas encara està pendent de judici a l’Audiència Provincial de Madrid (se celebrarà el juny vinent). La fiscalia demana que Amargo sigui condemnat a 9 anys de presó per un delicte continuat contra la salut pública. Bàscula de precisió Llavors, els investigadors es van apoderar també de ketamina i èxtasi líquid, a més de gairebé 6.000 euros en metàl·lic. En el cas de la meta, la major part, 63,4 grams, era a casa d’un productor de teatre que també va ser arrestat. A casa d’Amargo, la policia va trobar 0,4 grams. El ballarí Rafael Amargo va comentar en una conversa telefònica intervinguda per ordre judicial que ell manejava la droga «de 10 en 10», en al·lusió, segons la interpretació dels investigadors, a grams de metamfetamina. En aquesta mateixa conversa, segons la Fiscalia Antidroga, Amargo mirava d’aconseguir molta més quantitat d’aquesta substància. L’advocat d’Amargo, Cándido Conde-Pumpido, va defensar que aquesta substància no era per vendre. Al ser detingut, Amargo portava a la motxilla una bàscula de precisió. El seu advocat defensa que era per prendre les quantitats justes d’un producte que estava prenent per aprimar-se.