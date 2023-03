ICL Iberia, l'empresa que explota les mines de Súria, porta dues setmanes treballant per neutralitzar els efectes del vessament de Salmorra que es va produir a la zona del Salí, a la riera del Tordell. Els fets van passar l’1 de març per l’obstrucció accidental d’una canonada que va provocar una fuita de salmorra, que és aigua amb una alta concentració de sal, a l’afluent del riu Cardener.

Fonts de l’empresa asseguren que quan es va produir el vessament es van mantenir converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i des del primer moment els van instar a actuar amb celeritat. ICL assegura que es va actuar ràpidament per arreglar la canonada que va provocar el vessament i avui en dia ja funciona amb normalitat.

A hores d’ara, es continua treballant sobre el terreny per fer el sanejament de la zona del Salí. El que s’està fent és succionar l’aigua que va vessar i també s’està tirant grava per retornar la normalitat a la zona afectada. Els treballs es poden allargar encara unes quantes setmanes perquè “la naturalesa del terreny fa que sigui complicat de treballar”.

Segons l’ACA, en el moment en que hi va haver la fuita es va aixecar acte dels fets i va haver un requeriment a l’empresa perquè es faci una restitució del medi que va quedar afectat. L’expedient que s’ha obert és d’investigació dels fets i de sanejament del medi natural afectat. Un cop avancin les actuacions des de l’ACA s’analitzarà “quin tipus d’accions cal emprendre”.

Es preveu que l’any 2026 s’estreni un nou col·lector de Salmorra per als processos de la planta de Súria perquè l’actual té una capacitat insuficient i està molt deteriorat. La nova canonada farà un recorregut de 122 quilòmetres per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon.

El maig del 2021 es va produir el darrer vessament del qual es té constància pública al Bages, en aquella ocasió el trencament del col·lector va inundar un tram del passeig del Riu a Sant Joan de Vilatorrada.