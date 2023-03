Quatre dotacions dels Bombers han treballat aquest dissabte a la nit en l'extinció d'un incendi d'una construcció de fusta en una zona d'horts al nucli d'Arfa, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.

Els Bombers van rebre l'avís a 2/4 de 10 de la nit. A les 21.39 h el van poder estabilitzar, i abans de la mitjanit ja el van donar per extingit. L'incendi va cremar la construcció de fusta per guardar cavalls, d'uns 200 metres quadrats, i també uns 50 metres quadrats més de vegetació que hi havia al voltant. Tan sols s'han lamentat els danys materials.