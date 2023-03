Els Bombers han hagut de treballar en dos incendis que s'han declarat gairebé alhora en dos punts de Manresa aquesta nit de diumenge. Ambdós estan a tocar de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat que recorren la ciutat.

El primer incendi que s'ha fet visible des de diferents punts de Manresa ha cremat avui cap a les 21.30 h 500 metres quadrats de vegetació a tocar de la via de Ferrocarrils de la Generalitat en el seu pas entre el Carrer Indústria i l'Avinguda de les Bases. Fins al lloc del foc s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers que l'han donat per extingit una hora després, al voltant de les 22.30 h.

Les flames s'han vist des de diferents punts de la ciutat i han causat alarma entre els veïns, que es preocupaven perquè estava a prop de l'empresa química Lipmes. Els Bombers han explicat a Regió7 que l'incendi no ha afectat les vies del tren, ni s'ha hagut d'aturar la circulació perquè no passava cap comboi cap en aquell moment.

Alhora ha cremat un altre foc a la Font dels Capellans, al carrer Arquitecte Montagut, a tocar també de les vies del tren, on s'han desplaçat dotacions de Bombers i Policia Local. Els dos incendis s'han donat per extingits i encara no se'n saben les causes.