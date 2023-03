Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes, d'entre 30 i 55 anys, per cultivar gairebé 6.000 plantes de marihuana en una nau de Sant Vicenç de Castellet. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta a principis de mes de març després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una nau al municipi bagenc. Després de diverses indagacions, el passat 16 de març es va fer una entrada i perquisició a la nau. A l'interior es van localitzar quatre estances amb 5.904 plantes de marihuana totes elles amb una altura similar, d'entre seixanta i vuitanta centímetres.

Dins la plantació, els mossos van localitzar quatre homes que van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se'ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric.

Des de l'empresa elèctrica estimen una defraudació del voltant de 24.0455,80 euros.

Per altra banda, els investigadors van esbrinar que la persona que va fer d'intermediari en el lloguer de la nau, actuava de forma habitual com a facilitador de naus industrials per a cultius indoor de cànnabis i, per tant, còmplice dels fets.

Davant d'aquests d'això, els agents van detenir a l'agent immobiliari el 17 de març a Manresa, el qual després de declarar, va quedar en llibertat.

Els altres 4 detinguts van passar el 18 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar ingrés a presó per dos d'ells i llibertat amb mesures cautelars pels altres.