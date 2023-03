Els Mossos d’Esquadra han creat una aplicació amb l'objectiu d'apropar-se més a la ciutadania, en aquest cas, des de l'àmbit virtual. La posada en marxa de la nova APP -dissenyada en català, castellà, aranès i anglès- forma part del procés de canvi tecnològic que afronten els Mossos d’Esquadra cap a una policia més moderna i tecnològica assumint nous desafiaments de seguretat pública i reptes que demana la societat.

Un canal directe digital amb els Mossos

L’aplicació serà un canal més en aquest ecosistema virtual que el cos anirà oferint paulatinament a la ciutadania i que pretén aproximar-se a la societat per incrementar i millorar la seguretat i els serveis policials que s’ofereixen. En aquest marc i amb la voluntat de millora permanent de la seguretat pública i amb el repte d’incrementar les relacions amb la ciutadania, aposten per generar nous vincles més àgils, ràpids i eficaços entre la policia i la ciutadania amb l’objectiu de millorar els serveis policials que es presten a la societat.

En aquesta primera fase d’implementació de l’APP, la relació amb la ciutadania serà unidireccional, és a dir del cos de Mossos d’Esquadra cap a la ciutadania. El projecte preveu, en fases posteriors, la comunicació bidireccional: ciutadania amb Mossos d’Esquadra i Mossos d’Esquadra amb ciutadania. L’objectiu és anar incrementant i consolidant aquestes relacions.

La nova APP de Mossos està disponible a partir d’avui per Android (Play Store) i iOS (App Store) i la seva descàrrega és gratuïta. Un cop descarregada, l’usuari o usuària ja disposarà en ell seu mòbil o tauleta un accés directe als Mossos amb qui podrà interactuar directament. L’aplicació porta incorporat el número d’emergències 112 per a trucades en casos d’urgències per tal de facilitar a l’usuari o usuària la seva activació des de l’APP, ja que aquesta no substituirà en cap cas el telèfon 112.

Fem un pas endavant per apropar-nos més a la ciutadania i creem l’#AppMossos per potenciar la comunicació virtual en el marc del Pla de transformació tecnològica del Coshttps://t.co/YCts7I3v2X pic.twitter.com/jTkxL5Na0w — Mossos (@mossos) 20 de marzo de 2023

Demanar cita prèvia, accedir al WhatsApp de Violència Masclista o trobar objectes sostrets

Els serveis que ofereix s’estructuren en quatre grups d’informació: serveis, informació d’interès, actualitat i xarxes socials, a més del servei de notificacions i la trucada al Telèfon d’Emergències 112. Entre els serveis que s’ofereixen destaca la localització des de l’APP de la comissaria que la persona té més a prop, visualitzant el trajecte a seguir a peu, en transport o en cotxe. L’usuari o usuària també podrà demanar cita prèvia i accedir al WhatsApp de Violència Masclista, un servei d’informació i orientació per donar suport a les dones i al seu entorn proper que demanen informació sobre situacions relacionades en aquest àmbit. També es podrà accedir a totes les bústies de correu que té el Cos per tal que l’usuari o usuària pugui comunicar-se en les següents temàtiques: violència masclista, odi i discriminació, terrorisme i internet segura.

L’APP inclou un apartat d’objectes recuperats en dispositius policials d’investigació. La ciutadania pot revisar els objectes que s’inclouen i reclamar mitjançant un formulari en cas de reconèixer algun dels objectes sostrets. Finalment, també existeix un apartat de suggeriments, agraïments i queixes, un espai on l’usuari pot omplir el formulari i enviar-lo expressant una informació respecte els serveis i actuacions oferts per la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra

En relació a la informació d’interès que inclou l’APP destaquen els consells de seguretat, la bústia confidencial que permet informar sobre delictes d’odi i discriminació i l’alerta antiterrorista on s’inclou la informació relativa a com actuar en cas d’atemptat, la bústia de contacte per proporcionar informació a la policia en aquest àmbit i quins són els nivells d’alerta d’amenaça terrorista.

Finalment, existeix un apartat amb tota la informació relacionada amb l’accés al cos, on s’informa de l’oferta pública de les convocatòries per accedir al cos de Mossos d’Esquadra.

Avisos de seguretat pública que siguin excepcionals

La nova aplicació inclou un sistema d’avisos a la ciutadania amb missatges que es podran configurar segons avisos de seguretat, falsos rumors i estafes, consells de seguretat i accés al cos. Pel que fa a les notificacions relacionades amb incidents de seguretat, s’inclouran els que siguin excepcionals i d’un abast extraordinari com ara atemptats, manifestacions amb incidents d’ordre públic greus, incidents rellevants que afectin la seguretat ciutadana, dispositius de grans esdeveniments i grans emergències.

L’APP també té un apartat d’actualitat on hi consten totes les notícies publicades per Mossos d’Esquadra relacionades amb fets i actuacions d’interès, dispositius d’investigació i detencions rellevants, i un apartat on s’inclouen els accessos directes a les xarxes socials dels Mossos d’Esquadra: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube i TikTok.