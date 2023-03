Els Mossos d'Esquadra van detenir durant la nit de dissabte a diumenge dos homes de 34 i 31 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili en grau de temptativa. Els detinguts van ser enxampats a un bloc de pisos del passeig Pere III de Manresa abans que poguessin dur a terme algun robatori a cap dels habitatges del bloc.

Dies abans, diversos veïns del centre de Manresa havien informat als Mossos d'Esquadra que havien localitzat marcadors a les portes dels seus domicilis. Arrel d'això, els Mossos van recomanar que avisessin en cas de veure alguna persona sospitosa.

Així, dissabte al voltant de 3/4 de 12 de la nit, uns veïns van alertar que hi havia un home sospitós al replà del seu bloc de pisos. Arran d'aquest avís, agents de paisà de seguretat ciutadana, concretament del grup de delinqüència urbana, es van dirigir al lloc dels fets. Un cop allà van veure sortir un home del bloc que es va col·locar a pocs metres de l'edifici i que estava duent a terme tasques de vigilància. En ser preguntat per dos agents, va mostrar una actitud nerviosa i va acabar reconeixent que l'havien enxampat. Mentrestant, dos agents més van accedir a l'edifici i van veure que la porta principal tenia marques d'haver estat forçada i que l'ascensor estava manipulat amb un tornavís per tal que quedés bloquejat. A l'interior de l'edifici els agents van localitzar un altre home que coincidia amb la descripció que havien fet els veïns del sospitós que havien vist abans al seu replà.

Els dos homes van ser detinguts durant la matinada de diumenge com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili en grau de temptativa, ja que no havien accedit encara a cap domicili. De fet, els dos tenien antecedents per fets similars. El mateix diumenge van passar a disposició judicial i, després de declarar, van quedar en llibertat amb càrrecs.

Els lladres d'habitatges utilitzen els marcadors per comprovar si un pis està buit o no. En aquesta ocasió havien col·locat fils prims de cola tot i que també utilitzen altres mètodes com per exemple petits papers. Normalment els col·loquen i tornen hores o dies després per comprovar si algú ha obert la porta i, per tant, si el pis està buit. Els Mossos d'Esquadra recorden a la ciutadania que, en cas de localitzar un marcador a la porta de casa seva han de trucar al 112, no han de tocar-lo per tal que la unitat d'investigació policial el pugui recollir després, també han d'avisar a la resta de veïns del bloc perquè solen col·locar els marcadors a tots els pisos de cop i finalment estar alerta per si veuen alguna persona sospitosa.