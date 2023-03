Troben un cadàver al pantà de la Llosa del Cavall que podria ser el del mossèn desaparegut fa quatre mesos al Solsonès

Uns pescadors van trobar diumenge un cadàver al pantà de la Llosa del Cavall que podria ser el de Xavier Castelló, el mossèn desaparegut a la mola de Lord a mitjans de novembre de l'any passat, segons ha avançat el Diari Segre i ha pogut confirmar Regió7. Fonts dels Mossos d'Esquadra han informat a la redacció d'aquest diari que un grup de pescadors va trobar el cos sense vida d'una persona en una zona de difícil accés del pantà, al terme de Navès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís diumenge al voltant de les 16 hores, però no va ser fins dilluns quan van poder recuperar el cadàver de l'embassament. Segons apunta el cos policial, encara s'estan efectuant les proves d'ADN i l'autòpsia per tal d'identificar el cos, però tot apunta que es tractaria del capellà desaparegut ara fa quatre mesos.

Xavier Castelló, de 78 anys d'edat i resident al seminari de Solsona, va ser vist per última vegada el 17 de novembre de 2022, poc després que arribés al santuari de la Mare de Déu de Lord, a Sant Llorenç de Morunys, acompanyant el vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà, que hi havia anat a fer una visita. Poc després d'arribar, al voltant de 2/4 de 12, va dir que anava a passejar per l'entorn del santuari. Aquesta va ser l'última vegada que se'l va veure, més concretament a la zona del cementiri.

En veure que no apareixia ni a resar el rosari ni a dinar, els residents al santuari es van preocupar i, després de fer una petita recerca pel seu compte a l'entorn del complex i a Sant Llorenç de Morunys, van decidir avisar els serveis d'emergència a 2/4 de 4 de la tarda. Bombers va iniciar un dispositiu de recerca que va durar sis dies. Durant les tasques de cerca van revisar el perímetre del pantà de la Llosa del Cavall amb barca per descartar que el cos de Castelló no es trobés a l'embassament. Els efectius no van trobar res al pantà i van tancar la recerca fins a nous indicis el 21 de novembre.

Durant els dies que va durar l'operatiu es va cobrir un perímetre de 1.700 hectàrees per terra i per aire, centrant l'atenció en la muntanya on es troba el santuari de Lord, coneguda també com la mola de Lord, perquè es creu que degut a la seva edat no podria haver anat molt lluny caminant pel seu compte, segons expliquen fonts dels Bombers. Hi van participar grups especialistes dels Bombers com els GRAE, els EPAF, els GROS, la unitat canina i també es va comptar amb el suport d'helicòpters i drons.