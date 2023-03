El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha enviat a judici l'exalcalde de la ciutat Xavier García Albiol i quatre ex alts càrrecs més per permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència a la comissaria de la Guàrdia Urbana. La fiscalia li demana dos anys i deu mesos de presó i deu anys d'inhabilitació a Albiol per prevaricació urbanística i ambiental. A més, el jutjat reclama una fiança total de 20.000 euros en metàl·lic a Albiol i a un altre alt càrrec i de 15.000 a cadascuna de les dues telefòniques. En canvi, el jutge ordena el sobreseïment provisional per a dos dels investigats. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona i les defenses tenen deu dies per presentar els seus escrits.

Segons el jutge, abans de l'estiu del 2012 algunes zones de Badalona van tenir problemes de cobertura mòbil. La fiscalia explica que el 12 juliol del 2012 Vodafone va enviar un correu electrònic al director de Tecnologies de la Informació del consistori badaloní per instal·lar una antena al Turó d'en Caritg, que el va derivar conseller delegat de l'empresa municipal Engestur, Tomás Vizcaíno. Engestur, presidida per Albiol per ser l'alcalde, era l'encarregada de gestionar aquesta qüestió, revisar el funcionament de les antenes, inspeccionar-les i sancionar les companyies si calia. Tot i això, l'Ajuntament de Badalona mantenia la potestat d'autoritzar la instal·lació de les antenes. A més, Albiol tenia les competències en matèria d'urbanisme, ja que no va designar regidor de la matèria.

El ministeri públic diu que Albiol, juntament amb Vizcaíno i el director d'Urbanisme del consistori, va autoritzar, sense resolució expressa per escrit, la instal·lació de l'antena en un lloc que sabien que "no era compatible urbanísticament", com era la comissaria central de la Guàrdia Urbana. A més, els terrenys només es podien dedicar a usos culturals, cosa que també sabien els tres acusats, diu la fiscalia. Per últim, per instal·lar l'antena calia un permís d'obres majors, que tampoc es va concedir, ja que no es van fer els informes tècnics i jurídics preceptius. Tampoc es va obtenir el permís mediambiental necessari pel perill per a la salut que podien suposar les radiacions. Finalment, el fiscal també recorda que els terrenys eren d'ús públic i, per usar-los de forma privada, calia un concurs públic.

El 19 de juliol es va permetre l'entrada al recinte de la Guàrdia Urbana dels tècnics de Vodafone, que van instal·lar una caseta prefabricada d'uns 23 metres quadrats amb tres antenes a uns 15 metres d'alçada. L'estació telefònica es va activar el 25 de juliol.

Poques setmanes després, entre setembre i octubre del 2012, Movistar també va instal·lar al mateix lloc un camió amb una antena de tres panells de 10 metres d'alçada. També ho va fer sense cap permís per escrit i aquest cop amb el coneixement de les suposades irregularitats per part del regidor de Seguretat Ciutadana, que va rebre queixes per part d'un sindicat policial.

El 21 de desembre es va retirar el grup electrogen que subministrava energia a les antenes de Vodafone, després de les queixes dels guàrdies urbans per l'entrada dels tècnics que havien de reomplir el dipòsit de gasoil. A partir d'aleshores, l'estació telefònica es va connectar a la xarxa elèctrica de la comissaria, sense que la companyia pagués res, consum que s'ha calculat en uns 8.300 euros.

Els dos grups d'antenes van funcionar fins el 2018 i 2019, quan les empreses van retirar les antenes de forma voluntària i sense requeriment previ del consistori. Es dona la circumstància que arran de les eleccions locals del maig del 2019 Albiol va deixar de ser alcalde i va ser substituït per la cupaire Dolors Sabater. El nou primer tinent d'alcalde d'Urbanisme, Oriol Lladó, va tenir coneixement de les irregularitats, però, segons la fiscalia "no va fer res eficaç" per sancionar les il·licituds i les van seguir tolerant.

Per tot això, la fiscalia acusa Albiol, Vizcaíno, Lladó, l'exregidor de Seguretat Ciutadana Miguel Jurado i l'exgerent de Territori Xavier Salva dels delictes de prevaricació urbanística i ambiental i d'omissió del deure de perseguir delictes. A Albiol i dos càrrecs més els demana dos anys i deu mesos de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant deu anys i una multa de 9.000 euros. A Lladó i un altre càrrec els demana un any i mig de presó, inhabilitació durant deu anys i 8.100 euros de multa, mentre que a un tercer acusat li demana un any d'inhabilitació. El ministeri públic també demana que les dues companyies telefòniques paguin prop de 17.500 euros a l'Ajuntament de Badalona per les taxes no pagades, i Vodafone, 8.300 euros més per l'electricitat consumida de la comissaria.