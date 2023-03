Aquest cap de setmana es va esfondrar el fals sostre d'una sala del Centre Cívic el Pla d'Òdena, situat al barri de Sant Pere del municipi anoienc. Afortunadament, l'incident va tenir lloc en un moment en què no hi havia cap tipus d'activitat al centre i per tant no hi va haver cap persona ferida. La sala, ara tancada a l'espera de dur a terme una actuació per assegurar el sostre, està destinat al casal d'avis del municipi.

"L'Ajuntament reconeix que aquest fet no s'hauria d'haver produït mai i l'equip de govern i l'alcalde en prenen responsabilitat", afirma el consistori d'Òdena en un comunicat en què demana perdó pels fets. De fet, l'alcalde Francisco Guisado ha explicat a Regió7 que sabien que aquest fals sostre tenia humitats però que no s'imaginaven que tingués perill de caure. "Teníem humitats i algunes fuites a la coberta que mullaven el sostre però pensàvem que estava ben assegurat", afirma el batlle que reconeix que "no es va fer una valoració encertada del perill". De fet, apunta que ja es preveia fer una actuació a la coberta per evitar-hi l'entrada d'aigua i que el fals sostre només s'anava a pintar perquè es pensava que era segur i que les humitats eren un problema únicament estètic. "Estava fet d'una manera antiga i s'aguantava per filferros", diu Guisado sobre l'estructura que va cedir aquest cap de setmana. Actualment l'Ajuntament està buscant pressupostos per tal d'accelerar els treballs que ja estaven previstos i que consistiran en reparar primer la coberta i després refer el fals sostre que va cedir. Mentrestant, el casal d'avis del Centre Cívic el Pla d'Òdena quedarà tancat fins que no es dugui a terme l'actuació. L'oposició diu que el govern va obviar les seves advertències Francesc Guisado és alcalde des del mes de maig passat, quan el PSC que ell lidera i la formació Òdena a Fons van fer prosperar una moció de censura contra el govern de Fem Òdena (ERC) liderat per l'exalcaldessa Maria Sayavera. L'actual oposició assegura que el govern municipal "ha obviat les nostres advertències i les dels usuaris de l'espai durant mesos". En aquest sentit recorden que quan governava el seu partit, es van intentar aprovar uns pressupostos on hi havia una partida per la seva reparació i que van ser bloquejats. L'actual batlle apunta, però, que l'anterior govern proposava la mateixa actuació que preveia fer l'actual i que no contemplava una reforma del fals sostre sinó únicament pintar-lo i actuar a la coberta de l'edifici. Finalment, l'oposició assegura que no serveixen les disculpes i demana al govern municipal "la màxima celeritat en la reparació dels danys".