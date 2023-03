Els funcionaris de presons han decidit aquest dimarts a la nit mantenir la tancada al despatx de la direcció del centre penitenciari Brians 2 iniciada al migdia davant la manca d'acord amb el Departament per les millores de seguretat que exigeix la plantilla. Durant el dia hi ha hagut centenars de persones donant suport a la protesta, i ara a la nit 21 treballadors passaran la nit al despatx. Xavi Martínez, portaveu del sindicat majoritari entre el funcionariat de presons, UGT, ha explicat a l'ACN que ara com ara les negociacions amb el Departament estan "trencades", perquè, segons ha dit, l'executiu es nega a concretar les convocatòries públiques per augmentar la plantilla en 600 efectius en 3 anys.

Martínez s'ha mostrat pessimista pel que fa a la possibilitat de seguir negociant, perquè el Departament "es nega" a que aparegui la concreció que els treballadors exigeixen en cap possible acord, i els representants de la plantilla no estan disposats a signar cap escrit que no inclogui aquesta concreció. El representant d'UGT ha subratllat que el Govern ja ha quantificat l'augment de plantilla necessari entre el personal de les presons, concretament en entre 600 i 650 persones. Ara, el que la plantilla exigeix és que es convoquin les places entre el 2023 i el 2025, fet al qual, segons Martínez, l'executiu no es vol comprometre. Aquest és el "punt d'enfrontament" principal, ha subratllat Martínez, que ha especificat que l'increment que es demana ha de ser "net", és a dir, paral·lel a circumstàncies com cobrir vacants de jubilació, baixes permanents o d'altres. També ha explicat que el gruix del personal que es demana ha de ser de vigilància, però que també calen altres perfils com rehabilitadors, psicòlegs o agents socials, entre d'altres. De moment, i davant l'enroc de les dues postures, els representants dels treballadors han convocat per dijous concentracions davant de tots els centres penitenciaris de Catalunya. Cal recordar que la protesta arriba dies després de diverses agressions a Brians. En una d’elles, dos treballadors van resultar ferits pels cops de puny donats per un reclús del DERT (Departament Especial de Règim Tancat). Un d’ells va ser suturat a l’hospital per una ferida al llavi. Els treballadors exigeixen més seguretat i que la llei els reconegui com a agents de l’autoritat, una qüestió que està encallada al Congrés dels Diputats.