Tres persones han mort aquest dimecres en l’incendi d’un edifici de tres plantes a Rubí (Vallès Occidental). Els Bombers han rebut l'avís poc abans de les 7 del matí i s’han desplaçat fins al lloc dels fets, on han extingit el foc de l'entrada al bloc en quatre minuts. Les víctimes havien sortit del seu pis de la primera planta d’aquest edifici d'uns 30 habitatges i situat al número 13 del carrer Saragossa, al barri de Can Rosés, al nord del municipi. Segons sembla, haurien mort per inhalació de fum quan volien sortir de l'immoble i el foc a l'entrada els ho ha impedit.

23 ferits lleus

Set dotacions del SEM i una de Bombers han atès 23 ferits lleus per inhalació de fum i crisis d'ansietat. No ha calgut evacuar-les a cap centre sanitari i han estat donades d'alta allà mateix. Un equip de psicòlegs atén els afectats i els seus familiars. Segons han explicat fonts de l’ajuntament, es tracta d’un edifici habitat per veïns i de moment es desconeix la identitat de les víctimes.

Reinaldo Márquez, veí de la zona, caminava cap al cotxe per anar a la feina quan ha sentit crits de veïns al carrer, tot i no entendre què deien. En passar per davant del portal de l'edifici ja ha vist moltes flames i a les 6.54 hores ha trucat al telèfon 112. Mentrestant es veia molt de fum per la part del darrere del bloc, ha explicat. Márquez ha admès la seva "impotència" per no poder ajudar més, ja que totes les finestres tenen reixes i els veïns estaven "desesperats" per no poder sortir. Ell els ha intentat tranquil·litzar i al cap de poc han arribat els serveis d'emergències que han pogut evacuar els veïns traient les reixes de les finestres.

Segons ha explicat Pep Colàs, cap d'intervenció dels Bombers, el telèfon 112 ha rebut una trentena de trucades i s'han activat dotacions dels parcs de Rubí-Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès, Terrassa i Sabadell. Abans d'arribar al lloc ja han vist una columna de fum intensa i negra. Han pogut apagar el foc del vestíbul d'entrada ràpidament, però el lloc on s'ha produït l'incendi ha estat el que ha impedit als veïns sortir de l'edifici i ha fet que el fum s'escampés pel forat de l'ascensor, l'escala i els passadissos.

L'origen del foc

Els serveis d'extinció han localitzat els morts de seguida, fora del seu pis, i després han comprovat que els pisos estaven correctament tancats i no han patit danys importants, així com tampoc els seus ocupants.

L'inici del foc podria haver estat el quadre de les llums del vestíbul, però el responsable de Bombers no ho ha volgut confirmar. Tampoc els consta que a l'entrada hi haguessin mobles o altres objectes acumulats que hagin pogut propagar el foc ràpidament. Els veïns han explicat que abans de l'incendi han sentit una forta explosió, però encara no se'n saben els motius.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, no ha volgut donar gaires detalls de l'incendi perquè està sota investigació policial i judicial i ha traslladat el seu condol i suport a les famílies afectades.

L'alcaldessa de la ciutat, Ana María Martínez, ha dit que és un dia "molt trist i terrible" per a Rubí i ha posat els serveis municipals a disposició de les famílies afectades, a qui buscaran una reubicació.