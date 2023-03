Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal molt activa que operava des de Castellví de Rosanes i Martorell (Baix Llobregat) i es dedicava a l'enviament massiu de substàncies estupefaents a França. En total s'han intervingut 230 kg de cabdells de marihuana i 60 d'haixix, tot i que es calcula que poden haver enviat al voltant d'una tona de droga i s'han detingut tretze persones. Els investigadors calculen que el valor de venda al detall de la droga intervinguda al mercat il·lícit seria de més de 625.000 euros a l'Estat espanyol i 1.200.000 a França, aproximadament.

La investigació va comportar la creació d'un equip conjunt d'investigació en el marc d'EUROJUST entre el Jutjat d'Instrucció núm. 7 de Vilanova i la Geltrú, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia francesa, en col·laboració amb la Policia Nacional i l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de la Policia Judicial de Lille.

Punt d'inici: un traster de Vilanova i la Geltrú

La investigació va començar el febrer de 2022 quan els Mossos d'Esquadra van localitzar 42 kg de marihuana en un traster de lloguer a Vilanova i la Geltrú. En el marc de les primeres gestions d'investigació que van dur a terme els agents van rebre diverses informacions sobre les persones que utilitzaven el traster per guardar la marihuana.

Els operatius van obtenir una línia d'investigació sòlida sobre un grup de persones de diverses nacionalitats que tenia el centre d'operacions als municipis de Castellví de Rosanes i Martorell, on gestionaven diverses plantacions de marihuana, tot i que també l'obtenien d'altres plantacions i grups locals ubicats principalment al Baix Llobregat i a l'Alt Penedès.

Un cop amb la marihuana seca i apta per a la seva distribució en bosses d'un quilogram envasades al buit, les amagaven a l'interior de caixes de fusta apilades en palets i les exportaven a França sota l'aparença de mercaderia lícita, amb la simulació que es tractava de caixes que contenien alternadors de vehicle.

A través d'empreses de transports internacionals feien els enviaments a una adreça de la localitat d'Halluin (França), tot fent-se passar per una empresa legalment constituïda amb la falsificació de la documentació, del segell i de la signatura.

Intercepció del primer carregament

Fruit de les primeres gestions d'investigació, el juliol de 2022 els investigadors van intervenir un enviament de l'organització a través d'una empresa de transports ubicada al Baix Llobregat. A l'interior hi van trobar 83 quilograms de marihuana, 54 d'haixix i dues balises de seguiment que els investigats havien introduït a l'interior per tenir informació de la ubicació del carregament.

Tot i la intervenció de la droga, l'organització criminal va continuar amb l'enviament de palets, fins i tot en van augmentar la freqüència.

El grup criminal desarticulat tot i que operava des del Baix Llobregat, va triar la població de Lille (França) gràcies a la seva ubicació propera a la frontera amb Bèlgica, des d'on distribuïa a altres països del centre d'Europa, on el preu de la droga es pot arribar a triplicar. Les vigilàncies van permetre identificar alguns possibles compradors provinents d'Holanda que anaven acompanyats pels membres del grup investigat al lloc on s'emmagatzemava la droga, per marxar al cap d'uns dies.

Un cop obtingudes les evidències de la comissió del delicte i havent ubicat el destí de la droga i part del grup criminal a França, es van activar els mecanismes de coordinació interpolicial i van dur a terme un equip conjunt d'investigació tutelat per la Fiscalia francesa, en el marc d'EUROJUST, que va iniciar les investigacions al vessant francès de l'organització.

EUROJUST és l'Agència Europea per a la Cooperació Judicial Penal amb seu a La Haia. Ajuda els països de la UE a lluitar contra el terrorisme i les formes greus de delinqüència organitzada que afecten més d'un país de la UE. Entre les funcions que té atorgades coordina les recerques i diligències judicials que afectin, com a mínim, dos països, i contribueix a resoldre conflictes de jurisdicció a més de facilitar l'elaboració i aplicació d'instruments jurídics de la UE, com ara les ordres de detenció europees i les resolucions d'embargament preventiu i comís, entre d'altres funcions.

Coordinació simultània a Catalunya i França

El 28 de febrer, coincidint amb l'enviament d'un carregament de droga amagat en palets, efectius de l'Office anti-estupefaents (OFAST) de la Policia Judicial de Lille va detenir el principal investigat i altres dues persones quan amagaven l'últim enviament en una casa de la localitat d'Halluin. Van intervenir 104 quilograms de marihuana i 10 d'haixix. Els tres detinguts van ingressar a presó per ordre de les autoritats judicials franceses.

L'endemà, l'1 de març, de manera coordinada i simultània, es van dur a terme tres entrades i perquisició a les poblacions franceses de Marquette-lez-Lille, Wimereux i Saint-Andre-Lez-Lille, on també es va comptar amb la col·laboració d'agents de la Policia Nacional. En aquest operatiu, i amb l'autorització judicial corresponent, es van bloquejar actius bancaris relacionats amb l'organització criminal per valor de 150.000 euros, fet que va deixar molt tocada la seva capacitat econòmica.

A Catalunya els investigadors dels Mossos d'Esquadra van dur a terme setze entrades i perquisicions a nou domicilis i set plantacions interiors de cànnabis a les localitats de Sant Andreu de la Barca (1), Martorell (4), Castellví de Rosanes (3), Sant Just Desvern (1), Polinyà (1), Vallirana (1), Olesa de Bonesvalls (1), Corbera de Llobregat (1), Masquefa (1) i Torrelles de Foix (1), on hi van participar més de 300 efectius policials i on van detenir deu persones.

Tres dels deu detinguts tenien el rol de jardiners i s'encarregaven de les plantacions de marihuana. Els altres set realitzaven altres tipus de funcions: control d'enviaments, logística, etc.

En les entrades i perquisició es van intervenir més de 4.000 plantes de marihuana, quatre pastilles d'haixix amb un pes de 400 g, una envasadora al buit, 2,6 kg de cabdells de marihuana, uns 10.000 euros en efectiu, cinc balises de seguiment, un segell de l'empresa usada per fer els enviaments i una arma de foc real, entre altres objectes d'interès per a la investigació.

El jutge instructor va decretar presó per a quatre dels deu detinguts a Catalunya, mentre que el principal investigat, detingut a França, està a l'espera de ser extradit a l'Estat espanyol en virtut d'una ordre europea de detenció (OED) emesa per l'autoritat judicial.

Amb la detenció d'aquestes persones es dona per desarticulada l'organització criminal.