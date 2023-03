La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat el conductor d'un patinet elèctric no homologat que anava a 112 km/hora i que va donar positiu en tres drogues diferents.

Els fets van passar aquest dimarts a les 19.45 hores al passeig 22 de juliol de Terrassa, quan els agents que feien un control van interceptar el conductor del vehicle de mobilitat personal (MVP) i van comprovar que el velocímetre marcava 112 hm/hora.

Els agents van fer un drogotest al conductor, que va donar positiu en tres drogues: THC, cocaïna i amfetamina.

El conductor va ser denunciat per circular amb un vehicle que no disposa de la corresponent autorització administrativa i, per tant, no està homologat i, de l'altra, per conduir amb drogues a l'organisme.